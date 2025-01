Lukașenko, favorit pentru un nou mandat, al șaptelea, la alegerile prezidențiale din Belarus

09:40

Conform Biroului Politici de Reintegrare, „Moldovagaz” ar putea achiziționa gazul natural de pe bursa din Republica Moldova și să-l livreze în regiunea transnistreană, cu condiția ca „Tiraspoltransgaz” să plătească pentru gaz. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Tiraspolul a acceptat formal propunerea ca livrările să fie operate de „Moldovagaz” către „Tiraspoltransgaz” conform legislației Republicii Moldova. Cu … The post Tiraspolul cere să achite doar tranzitul gazelor first appeared on ZUGO. Articolul Tiraspolul cere să achite doar tranzitul gazelor apare prima dată în ZUGO.