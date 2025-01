Nu zbori dacă ai tatuaje „ofensatoare” sau „haine transparente”. O linie aeriană low cost schimbă regulile

10:00

Peste 6 000 de consumatori din opt localități ale țării au rămas fără gaze naturale după ce un gazoduct de înaltă presiune a fost avariat. Anunțul a fost făcute de compania Rotalin Gaz. Este vorba de localitățile: Bardar, Ruseștii Noi, Văsieni, Ulmu, Pojăreni, Dănceni și Sociteni din raionul Ialoveni și …