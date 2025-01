Ceața densă nu va mai opri aterizările. Aeroportul Chișinău va fi dotat cu sistem ILS CAT III

10:40

Ana Dumbravă a fost desemnată „Cel mai bun jucător de Counter-Strike din lume” pentru al treilea an consecutiv, fiind în același timp și studentă la Politehnica din Iași. Ea a primit premiul la un eveniment în Belgrad, relatează Romanian Insider, citat de libertatea.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La același eveniment, echipa sa, „Imperial”, a … The post foto | Românca Ana Dumbravă, numită cea mai bună jucătoare de Counter Strike din lume, al treilea an la rând first appeared on ZUGO. Articolul foto | Românca Ana Dumbravă, numită cea mai bună jucătoare de Counter Strike din lume, al treilea an la rând apare prima dată în ZUGO.