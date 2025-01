Italia introduce reguli stricte pentru recenziile online. Identitatea şi vizita trebuie dovedite

10:30

Un bărbat de 42 de ani din capitală a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui omor, în timp ce se afla la braconaj. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Polițiștii Inspectoratului de la Buiucani au fost alertați puțin după miezul nopții de către suspect, acesta comunicând că a împușcat o persoană. … The post Un bărbat a murit, după ce ar fi fost împușcat din greșeală first appeared on ZUGO. Articolul Un bărbat a murit, după ce ar fi fost împușcat din greșeală apare prima dată în ZUGO.