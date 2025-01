Atenţie, şoferi! Se circulă în condiţii de ceaţă. Poliția vine cu recomandări

08:50

Republica Moldova va apela mâine la achiziţii de urgenţă pentru a completa necesarul de curent în intervalul orar 16.00-19.00, marți, 14 ianuarie. Asta pentru că interconexiunea cu România nu are o capacitate suficientă pentru a acoperi întreaga cantitate de energie necesară. Guvernul Republicii Moldova dă asigurări că nu vor avea loc deconectări, dar îndemnăm la economisire.