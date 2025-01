Ziua învestirii: Donald Trump plănuiește să semneze un număr record de ordine executive

08:50

Topul celor mai valoroși 10 fotbaliști din Republica Moldova, la începutul anului 2025, este condus de Oleg Reabciuk (26 de ani), fundașul echipei Spartak Moscova din Premierliga rusă, care are o cotă de piață în valoare de 4 milioane de euro, conform site-ului transfermarkt.com. Al doilea cel mai valoros fotbalist …