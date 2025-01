Aplicația TikTok va fi interzisă în SUA începând de duminică, 19 ianuarie 2025

15:20

India a devenit a patra țară din lume care a reușit să efectueze o andocare fără pilot în spațiu. Potrivit Organizației Indiene pentru Cercetare Spațială (ISRO), acest succes a fost atins din a treia încercare. Anterior, asemenea andocări au fost realizate de Statele Unite, Rusia și China. Pe 30 decembrie, din Centrul Spațial Satish Dhawan, […]