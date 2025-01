Dorin Recean a discutat cu Vadim Krasnoselski după revenirea lui de la Moscova 

13:40

Premierul Dorin Recean a fost întrebat pe 15 ianuarie „de ce legea în ceea ce privește separatismul nu se aplică în cazul liderului separatist care divizează țara”. Recean a declarat că Republica Moldova are „un cadru de reglementare a conflictului din stânga Nistrului și îl respectă”. Dar cel mai important, a adăugat premierul, autoritățile țării au […] The post De ce legea privind separatismul nu a fost aplicată când Krasnoselski a plecat la Moscova? Răspunsul lui Recean VIDEO appeared first on NewsMaker.