Magistrații care vor demisiona după evaluare externă vor rămâne fără pensii speciale și indemnizații. Decizia CC

11:20

Guvernul de la Chișinău a anunțat, pe 15 ianuarie, că permisele de conducere eliberate în Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite vor fi recunoscute reciproc. Instituția a inițiat, în acest sens, o procedură de negociere. Guvernul a amintit că, în prezent, Moldova are semnate tratate de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere cu Israel, Turcia, Albania, […] The post R. Moldova și Emiratele Arabe Unite își vor recunoaște reciproc permisele de conducere. Precizările guvernului appeared first on NewsMaker.