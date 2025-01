(VIDEO) Gazul pentru Transnistria nu va veni din Rusia, Moldovagaz nu este la curent, Stoianoglo candidează/ Știri NewsMaker

09:00

În Coreea de Sud, pentru prima dată în istoria țării, a fost arestat un președinte, scrie Dojdi cu referire la agenția de știri Yonhap. Aproximativ 200 de polițiști au participat la reținerea lui Yoon Suk-yeol. El a fost reținut din a doua încercare. La reținerea președintelui suspendat temporar, dar încă în funcție, Yoon Suk-yeol, au […]