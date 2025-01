SUA dezvăluie rolul lui Șor într-o rețea de ocolire a sancțiunilor rusești

21:40

În primele zece zile ale anului curent, importurile în regiunea transnistreană au scăzut cu șapte milioane de dolari, ceea ce reprezintă o micșorare de 43%. Exporturile s-au redus cu 3,3 milioane de dolari sau cu 60%. Datele au fost prezentate în cadrul celulei de criză de la Tiraspol, transmite IPN.