Minor reținut în timp ce distribuia droguri

09:40

Republica Moldova continuă să facă față presiunilor externe și să rămână bine integrată în rețelele energetice europene, datorită sprijinului oferit de Uniunea Europeană, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, după o discuție cu prim-ministrul Dorin Recean, transmite IPN. „Rusia continuă să folosească gazul ca armă, iar R.... The post Kaja Kallas: Reafirmăm solidaritatea noastră neclintită cu Republica Moldova appeared first on ALBASAT.