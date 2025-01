În cazul exproprierii, se va plăti prețul de piață pentru teren

17:40

Componența Consiliului Suprem de Securitate a fost modificat. În acest sens președinta Maia Sandu a semnat un decret. Din CSS au fost excluși miniștrii Ala Nemerenco, Dumitru Alaiba și Vladimir Bolea, transmite IPN. Solicitat de IPN, pentru a oferi un comentariu privind noua componență, purtătorul de cuvânt al președinției, Igor... The post Schimbări în Consiliul Suprem de Securitate. Câțiva miniștri excluși appeared first on ALBASAT.