Președinta convoacă Consiliul Suprem Securitate pentru a discuta situația din sectorul energetic

17:00

Vadim Krasnoselski, liderul de la Tiraspol, a convocat o ședință extraordinară a Consiliului de Securitate al regiunii, axată pe criza energetică profundă cu care se confruntă republica nereglementată. La întâlnire, Serghei Obolonik, vicepreședintele guvernului transnistrean, a prezentat un raport detaliat despre starea sectorului energetic și măsurile adoptate pentru a face față... The post Tiraspolul discută criza energetică fără să ia în calcul oferta de ajutor a Chișinăului appeared first on ALBASAT.