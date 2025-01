Accident fatal la Orhei: șoferul de 57 de ani ar fi suferit un stop cardiac, iar mașina în care se afla a intrat într-un copac

10:30

Actorul american de origine română Sebastian Stan a câştigat, duminică seară, premiul pentru cel mai bun actor într-un film de comedie / musical.Sebastian Stan a câştigat Globul de Aur pentru rolul din filmul "A Different Man". El a concurat cu actorii Jesse Eisenberg ('A Real Pain'), Hugh Grant ('Heretic'), Gabriel LaBelle ('Saturday Night'), Jesse Plemons ('Kinds of Kindness'), Glen Powell ('Hit Man').Este primul Glob de Aur obţinut de Sebastian Stan. În 2023, el a fost nominalizat la Golden Globe pentru rolul din miniseria TV "Pam & Tommy".Sebastian Stan (născut la Constanţa, România, 13 august 1982) a jucat la televiziune în miniseria Political Animals (2012) creată de Greg Berlanti; l-a interpretat pe Pălărierul Nebun în Once Upon a Time (2012); şi pe Tommy Lee în Pam & Tommy (2022) cu Lily James în rolul Pamela Anderson.A jucat în filme precum Ricki and the Flash (2015) de Jonathan Demme cu Meryl Streep, The Martian (2015) de Ridley Scott cu Matt Damon, I, Tonya (2017) cu Margot Robbie, The 355 (2022) cu Jessica Chastain. A interpretat rolul Winter Soldier în Marvel's Captain America:The First Avenger (2011), Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War(2016) cu Chris Evans, Avengers: Infinity War (2018) şi în serialul TV The Falcon and the Winter Soldier (2021) cu Anthony Mackie.Stan a jucat în Dumb Money (2023) şi l-a interpretat pe Donald Trump în The Apprentice (2024) şi un actor care suferă o intervenţie chirurgicală facială în A Different Man (2024). El a fost nominalizat la Globurile de Aur pentru ultimele două.