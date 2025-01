Zelenski, propunere către Trump: vrea să cumpere arme din SUA cu banii din activele ruseşti îngheţate

10:10

Crin Antonescu a anunțat, sâmbătă seara, într-o emisiune televizată, că ”la acest moment” consideră suspendată candidatura sa din partea Coaliţiei pentru alegerile prezidenţiale din 2025.Liberalul şi-a argumentat decizia spunând că, în primul rând, nu a fost încă stabilită nicio dată pentru alegeri, iar în al doilea rând nu a existat un vot unanim din partea Coaliţiei.„Eu declar suspendat acest acord şi, în consecinţă, si calitatea mea de candidat. Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi”, a spus Antonescu, sâmbătă seară, la Digi 24, potrivit News.ro.„În legătură cu calitatea mea de candidat, calitatea cunoscută şi recunoscută public, până acum, de candidat comun al coaliţiei aflate la guvernare, aş dori (...) să anunţ că, în mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat, pentru că sunt două părţi aici. (...). Eu am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură şi este o asumare de la care eu nu dau înapoi. Eu nu retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea toate dificultăţile şi tot parcursul şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt”, a declarat Crin Antonescu.El a continuat spunând că a constatat că „cealaltă parte” a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere şi au luat acest angajament, nu au fost „suficient de împuterniciţi” sau „nu au avut toate acreditările la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord.