Copil de 17 ani, folosit ca sclav la o fermă din raionul Ialoveni. Poliţiştii l-au eliberat după un an de tortură

America a început anul cu un val de spaimă şi moarte. Trei atacuri în trei oraşe au lăsat în urmă 16 morţi şi peste 50 de răniţi. Cel mai grav a fost la New Orleans. Un fost militar a intrat cu camioneta în plin în mulţime, apoi a deschis focul. Biroul Federal de Investigaţii verifică dacă acest caz sinistru are legătură cu explozia unei maşini electrice la Las Vegas, în faţa hotelului de lux al lui Donald Trump.Imaginile analizate de FBI arată că şoferul a început să tragă în trecătorii care fugiseră din calea maşinii lui. Teroristul avea la el o puşcă semi-automată şi un pistol. Autorul, Shamsud-Din Jabbar, un american născut în Texas, agăţase de camionetă steagul grupării jihadiste Stat Islamic."Cu doar câteva ore înainte de atac a postat clipuri video pe reţelele de socializare în care spunea că este inspirat de atacurile ISIS şi şi-a exprimat dorinţa de a ucide. O posibilă bombă a fost găsită în vehicul şi alte dispozitive explozive au fost găsite în apropiere", a declarat Joe Biden.În drum spre scena atacului, teroristul a trecut printr-un baraj al poliţiei şi a început apoi cursa nebună pe strada Bourbon, cea mai aglomerată din New Orelans."Oamenii erau aruncaţi în aer, cădeau sub maşină. Dar cel mai mult m-a şocat ce a urmat. Erau trupuri peste tot, pe stradă, oamenii ţipau şi cereau ajutor. Într-o parte, cineva făcea o resuscitare, altcineva plângea pe asfalt. A fost dureros să o văd în starea aceea pe una dintre cele mai apropiate prietene", a povestit un martor.Printre victime se numără o tânără de 18 ani care voia să devină asistentă medicală şi un fost jucător de fotbal american.Donald Trump, care se va instala la Casa Albă peste 18 zile, a dat vina pe imigranţii ilegali şi pe democraţi pentru nesiguranţa din America. "Ţara noastră este un dezastru, am ajuns de râsul lumii. Departamentul de Justiţie, FBI-ul şi procurorii democraţi federali şi locali nu şi-au făcut meseria", a scris el pe reţeaua lui socială.Ziua de 1 ianuarie nu s-a încheiat înainte ca americanii să fie şocaţi de altă tragedie. 10 oameni au fost răniţi la New York, unde un bărbat înarmat a început să tragă în faţa unui club de noapte din Queens.