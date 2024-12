Un avion de pasageri s-a prăbușit în Coreea de Sud și s-a lovit de un zid. 179 de oameni au murit

12:30

Un videoclip controversat circulă pe reţelele de socializare. În filmuleţ, sania lui Moș Crăciun, în care se află mai multe rachete cu marca NATO, este doborâtă de o altă rachetă.Centrul ucrainean pentru Combaterea Dezinformării a distribuit videoclipul, afirmând că „paranoia Rusiei cu privire la «ameninţarea NATO» a atins noi culmi”. Jurnalistul ucrainean Illia Ponomarenko spune că aceasta a fost publicat după ce avionul companiei Azerbaijani Airlines s-a prăbuşit în Kazahstan în ziua de Crăciun - pe fondul speculaţiilor că a fost doborât de apărarea antiaeriană rusă.Videoclipul începe cu Moş Crăciun, îmbrăcat în roşu, zburând într-o sanie cu logo-ul NATO deasupra capitalei ruse şi spunând: „Ho, ho, ho! Bună ruşi, aici sunt cadourile voastre! Un an nou fericit!” Apoi se vede o rachetă care aruncă în aer sania şi se trece după aceea la camera de control, unde un alt Moş Crăciun, îmbrăcat în albastru, întreabă: „Asta e tot?”, iar un bărbat în uniformă răspunde: „Da, ţinta este distrusă”. „Bine, nu avem nevoie de nimic străin pe cerul nostru”, spune Moş Crăciun în replică. An alleged propaganda video has been released showing a red sleigh-riding Santa with cargo bearing the NATO logo being shot out of the sky by an alternative Russian-speaking Santa.Latest videos: https://t.co/8xyWy2d9Fw pic.twitter.com/K674K7vfD1— Sky News (@SkyNews) December 27, 2024