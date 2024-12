video | O interpretă de muzică ușoară din capitală, șantajată cu imagini trucate

11:00

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii mun. Bălți, au desfășurat 30 percheziții în patru cauze penale conexate într-o singură procedură, în care sunt vizați doi avocați. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pretins și primit de la persoane aflate în detenție și rudele acestora mijloace financiare în sume ce