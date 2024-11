Moldovagaz cere majorarea tarifului la gazele naturale. Când urmează să fie aprobate noile prețuri

09:30

Absolvenții școlilor auto vor avea timp limitat: un an – pentru a susține proba teoretică și cea practică a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule. Termenul va fi prelungit doar dacă va fi demonstrată frecventarea orelor practice suplimentare. Este una din regulile noi anunțate de Agenția Servicii Publice, transmite IPN.