Decesul Andreei Cuciuc. Precizările CNAMUP, după ce Igor Cuciuc a afirmat că prima ambulanță nu era echipată

Primarul din comuna Munteni, din județul Galați, România, ar fi fost ameninţat cu moartea chiar în biroul său de doi bărbați care s-au recomandat a fi din Republica Moldova. Edilul a raportat cazul la poliţie, iar cei doi, precum şi presupusul lor angajator, un consilier local, au fost reţinuţi, scrie Observator News.