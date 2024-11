StopFals: Dezinformarea – amenințare la adresa securității naționale și a siguranței cetățenilor

10:10

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a negat acuzațiile conform cărora dronele prăbușite recent pe teritoriul Republicii Moldova ar fi de proveniență rusească. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit purtătoarei de cuvânt, Maria Zaharova, autoritățile moldovenești nu au prezentat probe care să demonstreze originea rusă a dronelor sau lansarea acestora de pe teritoriul Federației Ruse. „Respingem …