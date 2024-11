Câți puieți au fost plantați în cadrul campaniei naționale de împădurire

11:10

Dacă vedeți tehnică militară pe străzi, nu vă panicați. Poliția anunță că mascați Fulgeri vor efectua exerciții tactice, desfășurate regulat conform planului de acțiuni al instituției. Exercițiile au scopul de a consolida capacitățile profesionale ale mascaților. În acest context, oamenii legii îndeamnă societatea să se informeze doar din surse oficiale