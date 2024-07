Scăldatul în Nistru, periculos? Teste de laborator: apa de la Vadul lui Vodă, mai murdară decât cea din Soroca

11:30

Dorian Ciuhrii, student militar din Republica Moldova, va învăța timp de patru ani la Academia Forțelor Aeriene din Colorado, SUA. Oportunitatea de a-și face studiile de licență în cadrul prestigioasei instituții de învățământ superior cu profil militar din SUA i-a fost oferită de Academia Militară „Alexandru cel Bun” din Chișinău, care are un program de […] The post „Aviația militară este o lume aparte”. Un student din Moldova a fost acceptat la Academia Forțelor Aeriene din Colorado, SUA appeared first on NewsMaker.