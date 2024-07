Reformistul Masoud Pezashkian a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Iranului

16:40

Compania aeriană Wizz Air lansează trei curse noi de la Aeroportul Internațional Chișinău. Din toamnă, pasagerii vor putea zbura direct spre Viena, Varșovia și Abu Dhabi. Informația a fost comunicată de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu. Pe 4 iulie, Spînu a anunțat despre trei noi destinații de la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit oficialului, […]