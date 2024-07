(FOTO) Deputatul PAS Oazu Nantoi a primit Ordinul pentru Merit, oferit de Vladimir Zelenski

12:30

Un copil de 1 an și 7 luni a decedat în raionul Ștefan Vodă. Minorul s-a ascuns sub o mașină care staționa la poarta familiei sale, ulterior șoferul automobilului a pornit vehiculul și abia după câțiva metri parcurși a sesizat prezența copilului. Minorul a decedat pe loc.