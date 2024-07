VIDEO Ambasadorul UE a escaladat cel mai înalt perete de cățărare interior din Moldova: „Nu a fost ușor”

13:00

Casa Albă respinge orice suspiciune precum că Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden suferă de Alzheimer. Răspunsul este: ”NU”, a răspuns oficialul Casei Albe, în cadrul briefingului de presă din 2 iulie, la întrebarea unui reporter, notează The Independent. Întrebată de un reporter dacă deține vreo informație despre o eventuală afecțiune a președintelui Biden, […] The post „Răspunsul este NU!” Reacția Casei Albe, după ce un reporter a întrebat dacă Biden suferă de Alzheimer appeared first on NewsMaker.