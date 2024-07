Modificări la bugetul de stat pentru 2024: se prevăd alocări majorate pentru unele domenii 

11:40

Politicienii moldoveni care se află tot mai des la Moscova, printre care Marina Tauber și Alexei Lungu, trebuie verificați dacă acordă sau nu sprijin „unui stat străin în desfășurarea activităților ostile pe teritoriul Republicii Moldova pentru a le putea fi incriminată infracțiunea de trădare de patrie". Precizarea a fost făcută de vicepreședinta Partidului de guvernare […]