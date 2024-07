„Răspunsul este NU!” Reacția Casei Albe, după ce un reporter a întrebat dacă Biden suferă de Alzheimer

14:40

De 10 ani Festivalul IA MANIA îi face pe moldoveni mai mândri de țara lor, onorând tradițiile, cultura și folclorul autentic! Peste 100 de artizani din Moldova, România și Ucraina și-au vândut produsele la IA MANIA. Catrințe, traiste, opinci, cușme de miel, accesorii brodate manual, covoare tradiționale— de toate s-au putut cumpăra la festival. Iar peste 15 meșteri populari […] The post IA MANIA 2024: peste 15 meșteri populari de ii au fost la târgulmeșteșugarilor appeared first on NewsMaker.