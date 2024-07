Mascații de la „Fulger”, cu blindate, în centrul și nordul Moldovei: au ieșit la exerciții tactice

17:40

Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) a recunoscut acțiunile Rusiei împotriva Ucrainei drept genocid asupra poporului ucrainean. O rezoluție în acest sens a fost aprobată pe 30 iunie la cea de-a 31-a sesiune anuală a Adunării, care are loc la București. Potrivit membrului delegației ucrainene la Adunarea Parlamentară, Pavel Frolov, organizația […]