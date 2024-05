Ucraina denunţă un nou atac rus masiv asupra infrastructurilor sale energetice

11:40

Arnaud Lagardère, șeful grupului cu același nume, a renunțat marți la mandatele sale executive, inclusiv la cel de director general, după ce a fost pus sub acuzare în cadrul unor anchete privind finanțarea cheltuielilor personale de către companiile sale, a anunțat compania, citată de AFP. „Domnul Arnaud Lagardère contestă ordinul și va face apel împotriva […]