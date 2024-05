Incendiu într-un apartament din Chișinău, de Paște: o persoană a decedat

18:10

Nu există nicio contradicție între a omagia persoanele decedate în cel de-al Doilea Război Mondial și sărbătorirea Zilei Europei. Declarația a fost făcută de Delegația UE la Chișinău pentru NM, în legătură cu protestul față de festivitățile consacrate Zilei Europei care se vor desfășura în centrul capitalei, pe 9 mai, când în oraș va avea […] The post Reacția Delegației UE la Chișinău, după protestul față de festivitățile dedicate Zilei Europei din capitală appeared first on NewsMaker.