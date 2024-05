Ciolacu: „Nu există moldoveni și limba moldovenească – există români”. „Pobeda” lui Șor și PSRM, indignați

14:30

Artiștii moldoveni Magnat și Feoctist au lansat pe 14 mai videoclipul pentru piesa „Dă-mă mamă după Iura". În 19 ore de la publicare, clipul muzical pentru piesă a adunat peste 70 000 de vizualizări. Piesa „Dă-mă mamă după Iura" de Magnat și Feoctist a fost lansată în urmă cu trei săptămâni. Aceasta este un remake […]