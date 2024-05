În biserică, în timp ce armata rusă ataca Ucraina. Putin a participat la slujba de Înviere de la Moscova

17:10

Un bărbat, care, anterior, a fost condamnat pentru violul unei minore, a fost eliberat din închisoare. Pedeapsa i-a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de trei ani. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel Bălți pe 30 aprilie. Potrivit materialelor cauzei penale, cazul a avut loc în luna martie 2022. Inculpatul pe […]