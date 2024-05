Presa italiană: „NATO ar putea interveni în războiul din Ucraina dacă Rusia va ataca intenționat Moldova”

14:40

În luna mai, prețul plătit de Moldovagaz gazele naturale de la compania de stat Energocom va constitui 331,22 euro per 1 000 m3. Anunțul a fost făcut de șeful Moldovagaz, Vadim Ceban. „În conformitate cu condițiile contractuale de cumpărare a gazelor naturale dintre SA „Moldovagaz" și SA „Energocom", în luna mai 2024 prețul de achiziție […]