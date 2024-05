„Trebuie să ne convingem că lui Putin nu-i va reuși să destabilizeze Moldova”. Interviu NM cu ministrul britanic pentru Europa, Nusrat Ghani

11:50

Printre pelerinii Mitropoliei Moldovei, care au plecat în Israel pentru a aduce focul haric, a fost observat și membrul partidului Renaștere, afiliat fugarului Ilan Șor, Iuri Vitneanski. Însuși Vitneanski a scris pe o rețea de socializare că „împreună cu Mitropolia Moldovei am plecat în pelerinaj” la Ierusalim, iar „rezultatul pelerinajului nostru va fi primirea Focului […] The post Fugarul Ilan Șor, implicat în aducerea focului haric în Moldova? Ce spun reprezentanții Mitropoliei Moldovei appeared first on NewsMaker.