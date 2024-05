(VIDEO) Șor, cetățean al Rusiei, noi detalii despre scandalul legat de Vetting, Perciun critică școlile auto/ Știri NewsMaker

12:50

Republica Moldova a încălcat dreptul fostului ministru de Interne, Oleg Balan, la respectarea vieții private și de familie. Decizia a fost pronunțată pe 14 mai de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), care a obligat țara noastră să achite ex-ministrului 1 500 de euro în calitate de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat. Cazul se referă […] The post Moldova pierde încă un dosar la CtEDO: un ex-ministru de Interne va primi €1 500 în urma unui litigiu cu Renato Usatîi appeared first on NewsMaker.