Jannik Sinner și Novak Djokovic au fost eliminați în aceeași fază a competiției la Monte Carlo. Dacă italianul și-a egalat evoluția de anul trecut, sârbul s-a întrecut pe sine la Monaco, astfel că a câștigat teren în fața principalului său contracandidat la locul 1 ATP. În acest moment, Novak Djokovic are în clasamentul LIVE 10035 ... Novak Djokovic își păstrează poziția de numărul 1 ATP – Câte puncte a acumulat sârbul la turneul de la Monte Carlo