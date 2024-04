Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul și adjunctul ei, supuși unui control riguros la Aeroport, după întoarcerea de la Moscova

22:20

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit pentru data de 17 noiembrie curent alegeri locale noi în orașul Căușeni. Decizia a fost luată astăzi în urma sesizării Autorității Naționale de Integritate (ANI) în legătură cu încetarea, înainte de termen, a mandatului de primar în această localitate. Potrivit CEC, prin actul de constatare, ANI l-a decăzut pe ... Alegeri la Căușeni, în toamnă – Primarul Anatolie Donțu a rămas fără mandat – CEC a stabilit data scrutinului local