Republica Moldova a transmis miercuri, 24 aprilie, la Bruxelles contribuția la pachetul de extindere a Comisiei Europene pentru 2024. „Documentul, elaborat prin efortul comun al instituțiilor publice din Republica Moldova, reflectă progresele înregistrate de către autorități la recomandările din pachetul de extindere din anul 2023, precum și realizarea criteriilor de aderare la UE în perioada ... Contribuția Republicii Moldova la pachetul de extindere a UE, transmisă la Bruxelles – Biroul de Integrare Europeană urmează să dea publicității documentul