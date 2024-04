Concurență la nivel regional – Încă un aeroport se construiește în apropiere de RM

22:50

Infrastructura rutieră spre punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta, constucţia căruia face obiectul unui dosar penal, este gata în proporție de 97 la sută. Lucrările au costat statul peste 280 de milioane de lei, iar investițiile au trezit suspiciuni în spaţiul public. Pentru a aduce clarificări referitoare la costurile proiectului, ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu, a ...