Componența Comisiei naționale pentru integrare europeană suplinită cu noi membri – Decizia luată de președintele Sandu

Conform datelor furnizate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării se estimează că economia Republicii Moldova va înregistra o creștere modestă în anul 2024, de doar 2,5%, cu un PIB estimat la 328 miliarde de lei. Proiecțiile pentru anii următori arată o tendință de creștere sub așteptări a PIB-ului la 3% în 2025, 3,3% în 2026 ... Creștere moderată a economiei moldovenești în 2024 – Previziunile sub așteptări ale Ministerului Dezvoltării Economice