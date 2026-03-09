Berzele se întorc în Ucraina după iernatul în Africa
Libertatea Cuvântului, 9 martie 2026 21:10
În fiecare an, păsările parcurg până la zece mii de kilometri pentru a se întoarce la vechile lor cuiburi. În a doua jumătate
Acum 30 minute
21:10
Acum o oră
20:50
Cu motodeltaplanul în România: un bucovinean de 31 de ani a fost reținut la graniță # Libertatea Cuvântului
Duminică dimineața, în localitatea românească Frătăuții Vechi (județul Suceava), polițiștii de frontieră au reținut un cetățean ucrainean care a traversat ilegal frontiera de
20:50
Deputat din Bucovina, prins la braconaj în zona protejată a lacului de acumulare Nistru. A prins pește de un milion grivne cu plasele # Libertatea Cuvântului
Un deputat local din Bucovina este acuzat de braconaj într-o zonă protejată. Acesta a folosit plase pentru a pescui ilegal pe lacul de
20:50
Von der Leyen a asigurat că Ucraina va primi creditul de 90 de miliarde de euro, în ciuda blocajului din partea Ungariei # Libertatea Cuvântului
Uniunea Europeană își va îndeplini obligațiile față de Ucraina și va acorda creditul în valoare de 90 de miliarde de euro, în ciuda
20:50
Astfel de atleți nu au mai jucat la Dinamo: Buriak l-a comparat pe Ponomarenko cu legendele clubului # Libertatea Cuvântului
Fostul antrenor principal al echipei Dinamo și al naționalei Ucrainei, Leonid Buriak, a evaluat jocul atacantului Matvii Ponomarenko, comparându-l cu atacanții legendari din
Acum 12 ore
11:40
Peste tot în aceste zile de Mărțișor este marcat jubileul de 212 ani de la nașterea poetului național al Ucrainei, Taras Șevcenko. La
10:10
Moment astrologic. După încercări şi dificultăți, trei zodii primesc în sfârșit o veste bună pe 9 martie 2026 # Libertatea Cuvântului
Începând de luni, 9 martie 2026, trei zodii intră într-o perioadă mult mai liniștită, după o etapă dificilă, plină de provocări și tensiuni.
10:10
Originare din Orientul Mijlociu, smochinele sunt exportate pe scară largă, fiind atât gustoase, cât și nutritive. În timp ce smochinele proaspete sunt destul
09:50
A fost nedorit sau suferea de o boală: câți copii au fost părăsiți în maternitățile din regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
În ultimii cinci ani, în regiunea Cernăuți, 21 de nou-născuți au fost lăsați de părinți în maternități sau în alte instituții medicale. Suspilne
09:20
Bloomberg: UE ar putea plăti reparația conductei „Drujba” pentru a debloca împrumutul destinat Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a oferi Ucrainei asistență financiară pentru repararea oleoductului „Drujba”, în contextul în care Ungaria și Slovacia blochează împrumutul
09:00
E nevoie de ajutor? Merg un bunic și nepotul său pe drum. Văd căruța unui țăran căzută într-o groapă; acesta încearcă să o
Acum 24 ore
22:30
Succes remarcabil pentru tinerele talente din Noua Suliță la Campionatul Internațional „New Wave” # Libertatea Cuvântului
Pe 7 martie, la Centrul de Educație Estetică „Tineretul Bucovinei” din Cernăuți s-a desfășurat Campionatul Internațional de Arte „New Wave”, care a reunit
Ieri
20:10
Zelenski a explicat cum poate influența războiul din Orientul Mijlociu ajutorul acordat Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Ucraina va ajuta țările din Orientul Mijlociu să se apere de atacurile Iranului: experți ucraineni vor lucra la fața locului, iar negocierile sunt
19:50
Medicii din Hliboca au obținut o distincție numită în Ucraina „Oscarul civic în medicină” # Libertatea Cuvântului
Echipa Centrului de Asistență Medicală Primară din CT Hliboca a câștigat la categoria „Cetatea Sănătății” în cadrul etapei regionale a Distincției Ordinului Sfântul
19:40
În Bucovina, a fost reținută o femeie suspectată de uciderea cunoștinței sale. Informația a fost transmisă de Secția de Comunicare al Poliției din
19:30
Astăzi, 8 martie, în raionul Nistru din regiunea Cernăuți, pe teritoriul comunității Secureni, a fost înregistrat un cutremur. Informația a fost comunicată de
12:30
Numele martirilor au revenit acasă Pe data de 26 martie 1803, Ioniță Volcinschi dă fiicei sale Zoița, căsătorită cu Ștefan Stârce, o pătrime
11:40
Căminul cultural din Pătrăuții de Jos se mândrește cu ansamblul popular de dansuri „Mugurel”, laureat a multor festivaluri și concursuri de diferite niveluri.
11:30
În luptele de pe front a căzut apărătorul Roman Morari, originar din Târnauca # Libertatea Cuvântului
O veste groaznică a sosit în CT Herța. În timp ce își îndeplinea datoria militară în lupta pentru suveranitatea și integritatea teritorială a
10:40
Ziua de sâmbătă, 7 martie, care a început la Cernăuți cu sunetele alarmei aeriene, s-a încheiat cu armonia cântecelor românești la Filarmonica Regională
10:40
8 Martie – Ziua Internațională a Femeii. Istoria acestei sărbători și legătura cu Ziua Mamei # Libertatea Cuvântului
Ziua de 8 Martie este mai mult decât flori și cadouri – este o ocazie de a sărbători realizările femeilor din întreaga lume
09:00
Președintele Finlandei consideră: conflictul din Orientul Mijlociu ar putea ajuta Ucraina # Libertatea Cuvântului
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea avea anumite consecințe pozitive pentru Ucraina, deoarece aceasta complică
08:30
Timpul drumului Într-o zi dogorâtoare, un călător mergea pe un drum prăfuit. În spate purta o geantă veche și uzată. La marginea drumului,
7 martie 2026
22:20
Rusia inventează noi modalități de a ocoli sancțiunile dureroase care lovesc economia țării agresoare și, din păcate, europenii sunt implicați în acest proces.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Mamă, soție, soră, iubită… Ele sunt cele care modelează spiritul apărătorului. Adesea, ele sunt acel refugiu liniștit unde vrei să te întorci și
21:10
„Darul de martie de la Dumnezeu”: Într-o familie de strămutați din Lugansk s-a născut un fiu # Libertatea Cuvântului
La Centrul Perinatal Regional din Cernăuți, Anastasia, o femeie strămutată din Lugansk, a născut un fiu – Matvii. Familia a fost nevoită să
15:40
Salvatorii din Bucovina au arătat cum au lichidat consecințele atacului rusesc asupra orașului Novodnistrovsk # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, salvatorii au finalizat operațiunile de lichidare a consecințelor atacului inamic din 7 martie. Despre aceasta informează Direcția principală a Serviciului
15:20
Prima medalie de aur pentru Ucraina la Paralimpiada 2026: parabiatlonistul Rad a câștigat proba de sprint la categoria „stând” # Libertatea Cuvântului
Ucraina a obținut prima medalie de aur la Jocurile Paralimpice din 2026: parabiatlonistul Taras Rad a devenit campion la sprint, categoria „stând” (sitting),
15:10
În noaptea de 7 martie, regiunea Cernăuți a fost ținta unui atac aerian. A fost lovit sectorul energetic, a comunicată șeful Administrației Militare
11:40
Sfaturi utile. Praful din casă: pericolul invizibil care afectează sănătatea # Libertatea Cuvântului
Praful din locuință nu este doar o problemă de curățenie, ci o amenințare reală pentru sănătate. Particulele invizibile pot pătrunde în plămâni, pot
11:20
A audiat peste 30 de comunități: șeful AMR Cernăuți a ținut o ședință de lucru cu reprezentanții raionului Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Șeful Ruslan Osypenko a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții comunităților din raionul Cernăuți. La discuții s-a alăturat și primul vicepreședinte al
11:00
La „Graviton”, alimentarea cu apă a fost restabilită după 8 zile de reparații # Libertatea Cuvântului
S-a reușit restabilirea alimentării cu apă în blocurile din cartierul „Graviton”. Pentru aceasta, lucrătorii de la „Cernivțivodokanal” au înlocuit 68 de metri dintr-o
10:50
„Dacă aș putea vedea, aș merge la război”: un cernăuțean nevăzător colectează de trei ani bani pentru nevoile Armatei Ucrainene, cântând la baian # Libertatea Cuvântului
El nu mai vede de peste 25 de ani. Însă, de la începutul invaziei la scară largă, iese în fiecare zi pe strada
09:50
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a răspuns dacă Trump mai crede într-un „acord de pace” între Ucraina și Federația Rusă # Libertatea Cuvântului
Volodymyr Zelenski a declarat că „negocierile de pace” vor fi reluate imediat ce partenerii americani vor fi pregătiți. Purtătoarea de cuvânt a Casei
09:30
În noaptea de 7 martie, în timpul unei alerte aeriene, s-au auzit explozii la periferia orașului Novodnistrovsk, regiunea Cernăuți. În urma acestora, a
08:50
Vița-de-vie și țăranul Vița-de-vie se bucura întruna când vedea cum, primăvara, țăranul săpa cu grijă pământul în jurul ei, străduindu-se să nu îi
6 martie 2026
21:10
Veste bucurătoare pentru Bucovina: trei apărători s-au întors acasă din captivitate # Libertatea Cuvântului
În cadrul unui nou schimb de prizonieri de război, trei militari din regiunea Cernăuți s-au întors în Ucraina. Anunțul a fost făcut de
21:00
La Cernăuți, un militar al Forțelor Armate ale Ucrainei, fostul profesor de istorie Ivan Moldovan, a prezentat cartea sa de debut pentru copii,
20:40
Osypenko a sugerat remanieri de personal la Administrația Militară Regională Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, a refuzat pentru moment să numească persoanele pe care intenționează să le numească în funcțiile de
18:40
A doua zi a schimbului: 300 de apărători și 2 civili au fost eliberați din captivitatea rusă # Libertatea Cuvântului
Conform acordurilor de la Geneva, a avut loc a doua etapă a schimbului de prizonieri de război. În Ucraina s-au întors încă 300
11:00
Nutriţie. Rodia – fructul minune, sănătos şi delicios. Lucruri surprinzătoare despre rodii # Libertatea Cuvântului
Rodia a devenit un fruct foarte popular în ultimii ani, datorită beneficiilor sale asupra sănătății. Acest lucru a dus la o cerere crescută
10:20
Speakerul camerei inferioare a parlamentului polonez (Seimul), Włodzimierz Czarzasty, s-a întâlnit la Varșovia cu Președintele României, Nicușor Dan, pentru a discuta despre continuarea
09:40
De pe meleagurile hlibocene În cartea lui Ion Bahnarel „100+1… personalități basarabene cu rădăcini bucovinene” au fost incluse biografiile a trei descendenți din
09:00
La Noua Suliță a fost arborat „Drapelul Speranței” — în semn de susținere pentru cei aproape 50 de apărători ai comunității aflați în captivitate sau dispăruți # Libertatea Cuvântului
Misiunea onorifică de a arbora drapelul a fost îndeplinită de soțiile unor militari dispăruți — Lilia Trykozenko și Svetlana Motnina, informează Comunitatea Teritorială
08:40
Șapte bucovineni s-au întors acasă din captivitatea rusă: Cine sunt aceștia și de unde provin? # Libertatea Cuvântului
După cum am informat, în cadrul schimbului de prizonieri din 5 martie, șapte bucovineni au fost eliberați din captivitatea rusă. Informația a fost
08:20
Aproape 4 ani în captivitate: printre bucovinenii eliberați se numără și un militar din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Printre cei eliberați din captivitate se află șapte bucovineni. Unul dintre aceștia este cernăuțeanul Gheorghi Kornuta, având gradul de sergent, informează Consiliul OrășenescCernăuți.
08:00
Trump l-a găsit din nou pe Zelenski „vinovat” pentru absența unui acord de pace # Libertatea Cuvântului
Trump l-a acuzat pe Zelenski de pretinsa blocare a păcii și l-a justificat pe Putin. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a atacat din
07:20
Pilda inelului regelui Solomon Conform legendelor, regele Solomon deținea un inel pe care era gravată inscripția: „Totul trece”. În momentele de suferință și
5 martie 2026
21:50
„Avem șanse bune să ne calificăm la Campionatul Mondial”. Serghii Rebrov despre pregătirea Ucrainei pentru meciurile de play-off # Libertatea Cuvântului
Ce a declarat selecționerul echipei naționale a Ucrainei înainte de meciurile de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Echipa națională de
19:30
La data de 5 martie 2026, Irina-Loredana Stănculescu, Consul General al României la Cernăuți, împreună cu Toma-Cristian Dacica, consul, au avut o întâlnire
