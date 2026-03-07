„Darul de martie de la Dumnezeu”: Într-o familie de strămutați din Lugansk s-a născut un fiu

Libertatea Cuvântului, 7 martie 2026 21:10

La Centrul Perinatal Regional din Cernăuți, Anastasia, o femeie strămutată din Lugansk, a născut un fiu – Matvii. Familia a fost nevoită să

• • •

Acum o oră
21:20
Întâlnire în preajma Zilei de 8 martie Libertatea Cuvântului
Mamă, soție, soră, iubită… Ele sunt cele care modelează spiritul apărătorului. Adesea, ele sunt acel refugiu liniștit unde vrei să te întorci și
21:10
Acum 8 ore
15:40
Salvatorii din Bucovina au arătat cum au lichidat consecințele atacului rusesc asupra orașului Novodnistrovsk Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, salvatorii au finalizat operațiunile de lichidare a consecințelor atacului inamic din 7 martie. Despre aceasta informează Direcția principală a Serviciului
15:20
Prima medalie de aur pentru Ucraina la Paralimpiada 2026: parabiatlonistul Rad a câștigat proba de sprint la categoria „stând” Libertatea Cuvântului
Ucraina a obținut prima medalie de aur la Jocurile Paralimpice din 2026: parabiatlonistul Taras Rad a devenit campion la sprint, categoria „stând” (sitting),
15:10
Regiunea Cernăuți, atacată în noapte de 11 drone și 4 rachete Libertatea Cuvântului
În noaptea de 7 martie, regiunea Cernăuți a fost ținta unui atac aerian. A fost lovit sectorul energetic, a  comunicată  șeful Administrației Militare
Acum 12 ore
11:40
Sfaturi utile. Praful din casă: pericolul invizibil care afectează sănătatea Libertatea Cuvântului
Praful din locuință nu este doar o problemă de curățenie, ci o amenințare reală pentru sănătate. Particulele invizibile pot pătrunde în plămâni, pot
11:20
A audiat peste 30 de comunități: șeful AMR Cernăuți a ținut o ședință de lucru cu reprezentanții raionului Cernăuți Libertatea Cuvântului
Șeful Ruslan Osypenko a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții comunităților din raionul Cernăuți. La discuții s-a alăturat și primul vicepreședinte al
11:00
La „Graviton”, alimentarea cu apă a fost restabilită după 8 zile de reparații Libertatea Cuvântului
S-a reușit restabilirea alimentării cu apă în blocurile din cartierul „Graviton”. Pentru aceasta, lucrătorii de la „Cernivțivodokanal” au înlocuit 68 de metri dintr-o
10:50
„Dacă aș putea vedea, aș merge la război”: un cernăuțean nevăzător colectează de trei ani bani pentru nevoile Armatei Ucrainene, cântând la baian Libertatea Cuvântului
El nu mai vede de peste 25 de ani. Însă, de la începutul invaziei la scară largă, iese în fiecare zi pe strada
09:50
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a răspuns dacă Trump mai crede într-un „acord de pace” între Ucraina și Federația Rusă Libertatea Cuvântului
Volodymyr Zelenski a declarat că „negocierile de pace” vor fi reluate imediat ce partenerii americani vor fi pregătiți. Purtătoarea de cuvânt a Casei
09:30
Atac cu rachete și drone în regiunea Cernăuți în noaptea de 7 martie Libertatea Cuvântului
În noaptea de 7 martie, în timpul unei alerte aeriene, s-au auzit explozii la periferia orașului Novodnistrovsk, regiunea Cernăuți. În urma acestora, a
Acum 24 ore
08:50
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Vița-de-vie și țăranul Vița-de-vie se bucura întruna când vedea cum, primăvara, țăranul săpa cu grijă pământul în jurul ei, străduindu-se să nu îi
Ieri
21:10
Veste bucurătoare pentru Bucovina: trei apărători s-au întors acasă din captivitate Libertatea Cuvântului
În cadrul unui nou schimb de prizonieri de război, trei militari din regiunea Cernăuți s-au întors în Ucraina. Anunțul a fost făcut de
21:00
Un militar a prezentat la Cernăuți o carte pentru copii scrisă pe front Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, un militar al Forțelor Armate ale Ucrainei, fostul profesor de istorie Ivan Moldovan, a prezentat cartea sa de debut pentru copii,
20:40
Osypenko a sugerat remanieri de personal la Administrația Militară Regională Cernăuți Libertatea Cuvântului
Șeful Administrației Militare Regionale  Cernăuți, Ruslan Osypenko, a refuzat pentru moment să numească persoanele pe care intenționează să le numească în funcțiile de
18:40
A doua zi a schimbului: 300 de apărători și 2 civili au fost eliberați din captivitatea rusă Libertatea Cuvântului
Conform acordurilor de la Geneva, a avut loc a doua etapă a schimbului de prizonieri de război. În Ucraina s-au întors încă 300
11:00
Nutriţie.  Rodia – fructul minune, sănătos şi delicios. Lucruri surprinzătoare despre rodii Libertatea Cuvântului
Rodia a devenit un fruct foarte popular în ultimii ani, datorită beneficiilor sale asupra sănătății. Acest lucru a dus la o cerere crescută
10:20
Sprijinul pentru Ucraina: Întâlnire la nivel înalt între Polonia și România Libertatea Cuvântului
Speakerul camerei inferioare a parlamentului polonez (Seimul), Włodzimierz Czarzasty, s-a întâlnit la Varșovia cu Președintele României, Nicușor Dan, pentru a discuta despre continuarea
09:40
PERSONALITĂȚI EMINENTE DE VIȚĂ BUCOVINEANĂ ÎN BASARABIA Libertatea Cuvântului
De pe meleagurile hlibocene În cartea lui Ion Bahnarel „100+1… personalități basarabene cu rădăcini bucovinene”  au fost incluse biografiile a trei descendenți din
09:00
La Noua Suliță a fost arborat „Drapelul Speranței” — în semn de susținere pentru cei aproape 50 de apărători ai comunității aflați în captivitate sau dispăruți Libertatea Cuvântului
Misiunea onorifică de a arbora drapelul a fost îndeplinită de soțiile unor militari dispăruți — Lilia Trykozenko și Svetlana Motnina, informează  Comunitatea Teritorială
08:40
Șapte bucovineni s-au întors acasă din captivitatea rusă: Cine sunt aceștia și de unde provin? Libertatea Cuvântului
După cum am informat, în cadrul schimbului de prizonieri din 5 martie, șapte bucovineni au fost eliberați din captivitatea rusă. Informația a fost
08:20
Aproape 4 ani în captivitate: printre bucovinenii eliberați se numără și un militar din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Printre cei eliberați din captivitate se află șapte bucovineni. Unul dintre aceștia este cernăuțeanul Gheorghi Kornuta, având gradul de sergent, informează  Consiliul OrășenescCernăuți.
08:00
Trump l-a găsit din nou pe Zelenski „vinovat” pentru absența unui acord de pace Libertatea Cuvântului
Trump l-a acuzat pe Zelenski de pretinsa blocare a păcii și l-a justificat pe Putin. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a atacat din
07:20
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ   Libertatea Cuvântului
Pilda inelului regelui Solomon Conform legendelor, regele Solomon deținea un inel pe care era gravată inscripția: „Totul trece”. În momentele de suferință și
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
„Avem șanse bune să ne calificăm la Campionatul Mondial”. Serghii Rebrov  despre pregătirea Ucrainei pentru meciurile de play-off Libertatea Cuvântului
Ce a declarat selecționerul echipei naționale a Ucrainei înainte de meciurile de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Echipa națională de
19:30
Întâlnire de lucru cu Înaltul Comisar al OSCE pentru minoritățile naționale Libertatea Cuvântului
La data de 5 martie 2026, Irina-Loredana Stănculescu, Consul General al României la Cernăuți, împreună cu Toma-Cristian Dacica, consul, au avut o întâlnire
18:00
Ucraina și Rusia au efectuat al 72-lea schimb de prizonieri: cine s-a întors acasă Libertatea Cuvântului
Ucraina și Rusia au desfășurat un nou schimb de prizonieri joi, 5 martie. 200 de ucraineni s-au întors acasă din captivitate, comunică RBC-Ucraina
17:50
Uniunea Europeană a raportat cum influențează situația din Orientul Mijlociu războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Uniunea Europeană a observat că situația din Orientul Mijlociu are un impact direct asupra războiului din Ucraina, deoarece armamentele de care are nevoie
17:50
Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorități Naționale pentru prima dată a vizitat Bucovina Libertatea Cuvântului
Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorități Naționale, Christophe Kamp, a efectuat prima sa vizită oficială în regiunea Cernăuți, unde s-a întâlnit cu conducerea
17:50
În pădurile bucovinene apar brândușele – flori străvechi care trebuie protejate Libertatea Cuvântului
Iarna nu a cedat încă pozițiile, dar pădurile bucovinene nu mai așteaptă – prin frunzele de anul trecut străpung timid primele brândușe violete.
10:00
Moment astrologic. 5 martie 2026: o zi de echilibrare și clarificare după eclipsa de Lună – ce aduce pentru fiecare zodie Libertatea Cuvântului
Data de 5 martie 2026, zi de joi, aduce o energie de refacere după Luna Plină și eclipsa totală de Lună din 3
10:00
Doza de sănătate. Oboseala constantă, fizică sau mentală – un semn clasic al deficitului de magneziu Libertatea Cuvântului
Magneziul are un rol-cheie în sute de procese din corp, inclusiv producerea energiei, sănătatea inimii, reglarea tensiunii arteriale, menținerea densității osoase și echilibrul
09:50
Echipele de băieți și fete de la Liceul din Crasna au învins în finala raională de volei „Cot la Cot” de la Lujeni Libertatea Cuvântului
27 de echipe de băieți și 24 de echipe de fete de la școlile din raionul Cernăuți au luptat pentru dreptul de a
09:40
„Bucovina” a devenit a doua semifinalistă a Cupei Ucrainei la fotbal: a învins LNZ la penalty-uri Libertatea Cuvântului
Echipa „Bucovina” (Cernăuți) s-a calificat în semifinalele Cupei Ucrainei, provocând o înfrângere senzațională uneia dintre liderele Premier Liga — LNZ Cerkasî. În al
09:20
Inimile românilor și ucrainenilor bat în unison Libertatea Cuvântului
La începutul lui martie, la Iași, a avut loc Festivalul Limbii Ucrainene, cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii Materne. Evenimentul a fost consacrat
08:40
CU MĂRȚIȘOARE ÎN PIEPT ȘI CU PRIMĂVARA ÎN SUFLET Libertatea Cuvântului
La 1 martie, la Cernăuți s-a desfășurat cea de a 29-a ediție a Festivalului „Mărțișor”, organizat de Societatea pentru Cultura și Literatura Română
08:10
Expert american: Trump poate pune capăt agresiunii Federației Ruse prin câteva apeluri telefonice Libertatea Cuvântului
Războiul din Iran deschide o oportunitate pentru administrația SUA de a asigura Ucrainei o cantitate mai mare de arme cu ajutorul țărilor din
07:40
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Filozoful și marinarul Un filozof călătorea pe o corabie. Simțea nevoia să stea de vorbă cu cineva, așa că a făcut cunoștință cu
4 martie 2026
22:30
Marele compozitor ucrainean, Volodymyr Ivasiuk, comemorat la Liceul din Cupca Libertatea Cuvântului
În aceste zile de primăvară, încărcate de atâtea evenimente, mai avem una deosebită. Anul acesta, la 4 martie, se împlinesc 77 de ani
20:30
Aceste arme nu mai ajung în Ucraina? Sikorski despre impactul critic al războiului din Iran Libertatea Cuvântului
În timp ce diplomații se concentrează pe Iran, nu cumva decizia pe care mizează Ucraina a rămas „în aer”? Războiul din Iran distrage
19:10
O contabilă din Cernăuți, care a furat 1,2 milioane de grivne de la o firmă, va sta 7 ani la închisoare în loc de 3 Libertatea Cuvântului
Procurorii Procuraturii Districtuale Cernăuți au contestat pedeapsa aplicată contabilei unei întreprinderi specializate în comerțul cu ridicata și amănuntul al produselor alimentare, pentru însușirea
19:00
Pe drumurile din regiunea Cernăuți continuă reparațiile pentru eliminarea gropilor periculoase Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți se remediază avariile apărute după perioada de iarnă pe drumurile de importanță națională. Lucrările se desfășoară simultan pe mai multe
18:50
Grănicerii continuă să găsească ascunzișuri „originale”: ce s-a descoperit de data aceasta Libertatea Cuvântului
Grănicerii au descoperit țigări ascunse în podeaua dublă a unui microbuz. Un cetățean ucrainean, născut în anul 1996, se deplasa prin punctul de
11:10
CĂRȚILE CENTRULUI DE CERCETĂRI ISTORICE ȘI CULTURALE DIN CERNĂUȚI (XVI) Libertatea Cuvântului
Martirii satului Mogoșești Această frumoasă localitate românească, rebotezată cu străinul nume Bairaky de către regimul stalinist în 1946, este atestată la 2 septembrie
11:00
Primarul orașului Cernăuți a ținut tradiționala conferință de presă lunară Libertatea Cuvântului
 În cadrul întâlnirii cu jurnaliștii, primarul a vorbit, printre altele, despre deschiderea „Hub-ului 82”, aprobarea rețelei de licee academice și repararea colectorului de
10:00
Moment astrologic. 4 martie 2026 – ziua în care se reașează prioritățile, iar deciziile nu mai pot fi amânate Libertatea Cuvântului
Astrele aduc azi o energie puternică, orientată spre clarificări și repoziționări. Nu este o zi superficială, ci una în care adevărurile ies la
10:00
Nutriţie sănătoasă. Beneficiile uluitoare ale prunelor uscate Libertatea Cuvântului
În ultimii ani, cercetătorii au descoperit că aceste fructe aparent simple sunt, de fapt, niște adevărate comori  nutriționale. Cu o concentrație uimitoare de
09:40
Merz după întâlnirea cu Trump: Fără Europa nu va exista un acord de pace privind Ucraina Libertatea Cuvântului
Merz a cerut participarea Europei la negocierile privind Ucraina și intensificarea presiunii asupra Moscovei pentru a obține o pace durabilă. Cancelarul Germaniei, Friedrich
06:00
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Grădinarul și scriitorul Odată, un grădinar i s-a adresat unui scriitor: — Ți-am citit povestirea. Mi-a plăcut. Și știi la ce m-am gândit?…
3 martie 2026
20:10
Natural şi sănătos. De ce e bine să consumăm mango. Curiozităţi nutriţionale despre acest fruct Libertatea Cuvântului
Unul dintre cele mai importante motive pentru care merită să consumăm mango este conținutul ridicat de vitamina C. Aceasta contribuie la întărirea sistemului
