Aproape 4 ani în captivitate: printre bucovinenii eliberați se numără și un militar din Cernăuți
Libertatea Cuvântului, 6 martie 2026 08:20
Printre cei eliberați din captivitate se află șapte bucovineni. Unul dintre aceștia este cernăuțeanul Gheorghi Kornuta, având gradul de sergent, informează Consiliul OrășenescCernăuți.
• • •
Printre cei eliberați din captivitate se află șapte bucovineni. Unul dintre aceștia este cernăuțeanul Gheorghi Kornuta, având gradul de sergent, informează Consiliul OrășenescCernăuți.
