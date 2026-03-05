„Avem șanse bune să ne calificăm la Campionatul Mondial”. Serghii Rebrov  despre pregătirea Ucrainei pentru meciurile de play-off

Libertatea Cuvântului, 5 martie 2026 21:50

Ce a declarat selecționerul echipei naționale a Ucrainei înainte de meciurile de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Echipa națională de

Acum o oră
21:50
Acum 4 ore
19:30
Întâlnire de lucru cu Înaltul Comisar al OSCE pentru minoritățile naționale Libertatea Cuvântului
La data de 5 martie 2026, Irina-Loredana Stănculescu, Consul General al României la Cernăuți, împreună cu Toma-Cristian Dacica, consul, au avut o întâlnire
Acum 6 ore
18:00
Ucraina și Rusia au efectuat al 72-lea schimb de prizonieri: cine s-a întors acasă Libertatea Cuvântului
Ucraina și Rusia au desfășurat un nou schimb de prizonieri joi, 5 martie. 200 de ucraineni s-au întors acasă din captivitate, comunică RBC-Ucraina
17:50
Uniunea Europeană a raportat cum influențează situația din Orientul Mijlociu războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Uniunea Europeană a observat că situația din Orientul Mijlociu are un impact direct asupra războiului din Ucraina, deoarece armamentele de care are nevoie
17:50
Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorități Naționale pentru prima dată a vizitat Bucovina Libertatea Cuvântului
Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorități Naționale, Christophe Kamp, a efectuat prima sa vizită oficială în regiunea Cernăuți, unde s-a întâlnit cu conducerea
17:50
În pădurile bucovinene apar brândușele – flori străvechi care trebuie protejate Libertatea Cuvântului
Iarna nu a cedat încă pozițiile, dar pădurile bucovinene nu mai așteaptă – prin frunzele de anul trecut străpung timid primele brândușe violete.
Acum 12 ore
10:00
Moment astrologic. 5 martie 2026: o zi de echilibrare și clarificare după eclipsa de Lună – ce aduce pentru fiecare zodie Libertatea Cuvântului
Data de 5 martie 2026, zi de joi, aduce o energie de refacere după Luna Plină și eclipsa totală de Lună din 3
10:00
Doza de sănătate. Oboseala constantă, fizică sau mentală – un semn clasic al deficitului de magneziu Libertatea Cuvântului
Magneziul are un rol-cheie în sute de procese din corp, inclusiv producerea energiei, sănătatea inimii, reglarea tensiunii arteriale, menținerea densității osoase și echilibrul
09:50
Echipele de băieți și fete de la Liceul din Crasna au învins în finala raională de volei „Cot la Cot” de la Lujeni Libertatea Cuvântului
27 de echipe de băieți și 24 de echipe de fete de la școlile din raionul Cernăuți au luptat pentru dreptul de a
09:40
„Bucovina” a devenit a doua semifinalistă a Cupei Ucrainei la fotbal: a învins LNZ la penalty-uri Libertatea Cuvântului
Echipa „Bucovina” (Cernăuți) s-a calificat în semifinalele Cupei Ucrainei, provocând o înfrângere senzațională uneia dintre liderele Premier Liga — LNZ Cerkasî. În al
Acum 24 ore
09:20
Inimile românilor și ucrainenilor bat în unison Libertatea Cuvântului
La începutul lui martie, la Iași, a avut loc Festivalul Limbii Ucrainene, cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii Materne. Evenimentul a fost consacrat
08:40
CU MĂRȚIȘOARE ÎN PIEPT ȘI CU PRIMĂVARA ÎN SUFLET Libertatea Cuvântului
La 1 martie, la Cernăuți s-a desfășurat cea de a 29-a ediție a Festivalului „Mărțișor”, organizat de Societatea pentru Cultura și Literatura Română
08:10
Expert american: Trump poate pune capăt agresiunii Federației Ruse prin câteva apeluri telefonice Libertatea Cuvântului
Războiul din Iran deschide o oportunitate pentru administrația SUA de a asigura Ucrainei o cantitate mai mare de arme cu ajutorul țărilor din
07:40
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Filozoful și marinarul Un filozof călătorea pe o corabie. Simțea nevoia să stea de vorbă cu cineva, așa că a făcut cunoștință cu
Ieri
22:30
Marele compozitor ucrainean, Volodymyr Ivasiuk, comemorat la Liceul din Cupca Libertatea Cuvântului
În aceste zile de primăvară, încărcate de atâtea evenimente, mai avem una deosebită. Anul acesta, la 4 martie, se împlinesc 77 de ani
20:30
Aceste arme nu mai ajung în Ucraina? Sikorski despre impactul critic al războiului din Iran Libertatea Cuvântului
În timp ce diplomații se concentrează pe Iran, nu cumva decizia pe care mizează Ucraina a rămas „în aer”? Războiul din Iran distrage
19:10
O contabilă din Cernăuți, care a furat 1,2 milioane de grivne de la o firmă, va sta 7 ani la închisoare în loc de 3 Libertatea Cuvântului
Procurorii Procuraturii Districtuale Cernăuți au contestat pedeapsa aplicată contabilei unei întreprinderi specializate în comerțul cu ridicata și amănuntul al produselor alimentare, pentru însușirea
19:00
Pe drumurile din regiunea Cernăuți continuă reparațiile pentru eliminarea gropilor periculoase Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți se remediază avariile apărute după perioada de iarnă pe drumurile de importanță națională. Lucrările se desfășoară simultan pe mai multe
18:50
Grănicerii continuă să găsească ascunzișuri „originale”: ce s-a descoperit de data aceasta Libertatea Cuvântului
Grănicerii au descoperit țigări ascunse în podeaua dublă a unui microbuz. Un cetățean ucrainean, născut în anul 1996, se deplasa prin punctul de
11:10
CĂRȚILE CENTRULUI DE CERCETĂRI ISTORICE ȘI CULTURALE DIN CERNĂUȚI (XVI) Libertatea Cuvântului
Martirii satului Mogoșești Această frumoasă localitate românească, rebotezată cu străinul nume Bairaky de către regimul stalinist în 1946, este atestată la 2 septembrie
11:00
Primarul orașului Cernăuți a ținut tradiționala conferință de presă lunară Libertatea Cuvântului
 În cadrul întâlnirii cu jurnaliștii, primarul a vorbit, printre altele, despre deschiderea „Hub-ului 82”, aprobarea rețelei de licee academice și repararea colectorului de
10:00
Moment astrologic. 4 martie 2026 – ziua în care se reașează prioritățile, iar deciziile nu mai pot fi amânate Libertatea Cuvântului
Astrele aduc azi o energie puternică, orientată spre clarificări și repoziționări. Nu este o zi superficială, ci una în care adevărurile ies la
10:00
Nutriţie sănătoasă. Beneficiile uluitoare ale prunelor uscate Libertatea Cuvântului
În ultimii ani, cercetătorii au descoperit că aceste fructe aparent simple sunt, de fapt, niște adevărate comori  nutriționale. Cu o concentrație uimitoare de
09:40
Merz după întâlnirea cu Trump: Fără Europa nu va exista un acord de pace privind Ucraina Libertatea Cuvântului
Merz a cerut participarea Europei la negocierile privind Ucraina și intensificarea presiunii asupra Moscovei pentru a obține o pace durabilă. Cancelarul Germaniei, Friedrich
06:00
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Grădinarul și scriitorul Odată, un grădinar i s-a adresat unui scriitor: — Ți-am citit povestirea. Mi-a plăcut. Și știi la ce m-am gândit?…
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Natural şi sănătos. De ce e bine să consumăm mango. Curiozităţi nutriţionale despre acest fruct Libertatea Cuvântului
Unul dintre cele mai importante motive pentru care merită să consumăm mango este conținutul ridicat de vitamina C. Aceasta contribuie la întărirea sistemului
19:50
General moldovean: Aderarea Ucrainei la UE ar putea forța Rusia să își retragă trupele din Transnistria  Libertatea Cuvântului
Cel mai favorabil scenariu pentru soluționarea problemei regiunii nerecunoscute Transnistria este aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, fapt care va influența retragerea trupelor ruse
19:50
„Toată lumea are o șansă”. Rebrov a reacționat la posibila convocare a unor debutanți pentru meciurile decisive ale Ucrainei în preliminariile CM-2026 Libertatea Cuvântului
Ucraina abordează startul play-off-ului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026 marcată de patru absențe importante. Echipa pregătită de Serghii Rebrov va înfrunta
19:40
O nouă prăbușire a colectorului: detalii despre avarie și restabilirea asigurării cu apă în unul din cartierele Cernăuțiului Libertatea Cuvântului
Situația de pe strada Romenska rămâne dificilă. S-a produs o nouă prăbușire la vechiul colector de canalizare. Conducta, care are o vechime de
19:40
Cultura ca formă de rezistență: Ansamblul Bucovinean a concertat în Franța Libertatea Cuvântului
Ansamblul Academic Bucovinean de Cântece și Dansuri „Andrii Kușnirenko” din cadrul Filarmonicii Regionale  Cernăuți a concertat în orașul înfrățit cu Cernăuțiul, Metz (Franța).
19:40
Situația culturilor agricole în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Iarna aceasta a avut un impact pozitiv asupra culturilor de toamnă. Stratul de zăpadă a protejat plantele de îngheț și a ajutat la
19:40
Șezătoare la Culiceni Libertatea Cuvântului
Șezătoarea, această frumoasă tradiție românească,  s-a dovedit a fi unul dintre acele momente care ne reamintesc că rădăcinile strămoșești sunt vii și că
19:30
O femeie din Hotin a devenit mamă pentru a zecea oară: s-a născut un băiețel mult așteptat Libertatea Cuvântului
Maria Mitrik din Hotin a devenit mamă pentru a zecea oară. Ea a născut toți copiii la Spitalul Multiprofilat din Hotin, după cum
08:10
La Cernăuți a fost reținută o bandă care falsifica și vindea permise de conducere Libertatea Cuvântului
În Bucovina a fost anihilat un canal de distribuție a documentelor falsificate. Infractorii puseseră la punct un proces de vânzare a actelor false,
07:50
Arcașii bucovineni s-au întors de la Campionatul Ucrainei cu patru medalii de aur și trei locuri pe podium Libertatea Cuvântului
Sportivii categoriilor U-18 și U-15 au cucerit premii la probele individuale și pe echipe în Cerkasi. Informația a fost transmisă de Administrația Militară
07:20
A avut loc ședința Consiliului Regional pentru Politici Etno-naționale Libertatea Cuvântului
La ședință au participat șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, iar în format online, președintele Consiliului asociațiilor publice ale minorităților naționale (comunităților)
07:10
Atacul asupra Iranului va schimba situația pentru Ucraina: un expert explică detaliile Libertatea Cuvântului
Expertul Volodymyr Gorbaci analizează modul în care confruntarea dintre SUA și Iran va influența frontul din Ucraina. Evenimentele din Orientul Mijlociu înseamnă, de
06:50
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Bogatul și săracul A fost odată ca niciodată un meșteșugar sărac. După ce își termina treaba în atelier, se întâmpla uneori să-l viziteze
2 martie 2026
21:20
 Ucraina a fost forțată să schimbe uniforma înainte de startul Paralimpiadei 2026 din cauza „accentului politic” Libertatea Cuvântului
Comitetul Paralimpic Internațional (CPI) a interzis echipei naționale a Ucrainei să concureze în uniformă patriotică. Anunțul a fost făcut de președintele Comitetului Național
21:10
În Bucovina a fost reținut un cuplu care transporta bărbați în România Libertatea Cuvântului
Organizatorul principal al afacerii ilegale a găsit clienți prin intermediul unui serviciu de mesagerie, promițându-le trecerea în România prin ocolirea punctelor de control,
20:50
 Andrii Sybiga: Wadelphul a confirmat că Ucraina rămâne în centrul atenției, în pofida evenimentelor din Orientul Mijlociu Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe al Germaniei, Johann Wadephul, a confirmat că Ucraina rămâne în centrul atenției, în ciuda evenimentelor tensionate din Orientul Mijlociu. Despre
20:20
Mărțișorul literar al unui neam îndrăgostit de povești și amintiri… Libertatea Cuvântului
Deja parcă se mai încălzește  afară, primăvara, după o iarnă grea, bate la ușă. Iar prima zi a primei luni de primăvară ne
20:10
În comuna Livinți se reînvie o tradiție uitată a Basarabiei — dăruirea mărțișoarelor la început de primăvară Libertatea Cuvântului
Pe 1 martie, la Casa de Cultură din Zelena, a avut loc un atelier de confecționare a mărțișoarelor din fire albe și roșii,
20:10
Surorile Vynnyk din Cernăuți – premiate la un turneu internațional de lupte în Albania Libertatea Cuvântului
În capitala Albaniei, Tirana, a avut loc turneul de rating „Muhamet Malo”, unde cernăuțencele Solomia și Maria Vynnyk au câștigat locuri pe podium,
20:10
Gheorghe Asachi omagiat la Herța, la biblioteca ce-i poartă numele Libertatea Cuvântului
În biblioteca noastră, care poartă numele lui Gheorghe Asachi, marele iluminist este amintit nu doar de ziua sa de naștere (1 martie). La
20:10
Negocieri în impas: Budanov a numit condiția în care războiul va continua Libertatea Cuvântului
  Procesul de reglementare pașnică între Ucraina și Rusia s-a divizat în două direcții paralele: tehnică și politică. Dacă în chestiunile privind demilitarizarea
10:30
Moment astrologic. Horoscopul dragostei pentru luna martie 2026. Nativii sunt în căutarea iubirii Libertatea Cuvântului
Horoscopul dragostei pentru luna martie 2026 aduce o energie specială în viața ta amoroasă, invitându-te să privești mai atent relațiile și sentimentele care
09:50
Sunt posibile ninsori în primăvară? Prognoza sinopticienilor pentru martie și aprilie Libertatea Cuvântului
Martie este o lună de tranziție între iarnă și primăvară, motiv pentru care în această perioadă sunt posibile „leagăne” meteorologice (variații bruște). Momentan,
09:30
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Secretul tinereții sufletului O bunică bună și înțeleaptă a fost întrebată: –Bunico! Ai trăit o viață atât de grea, dar cu sufletul ai
09:30
Fost oficial CIA: Interesele lui Putin nu coincid întru totul cu cele ale anturajului său de la Kremlin Libertatea Cuvântului
Dacă războiul va continua în ritmul actual, Rusia riscă să se confrunte cu consecințe economice de amploare. Cursul politic al lui Putin a
