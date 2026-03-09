Noi reguli pentru stocarea gazelor: Ministerul Energiei vizează securitatea aprovizionării în regiunea transnistreană
Realitatea.md, 9 martie 2026 19:10
Ministerul Energiei propune modificarea legislației privind gazele naturale, pentru a consolida securitatea energetică a Republicii Moldova și pentru a asigura aprovizionarea stabilă cu gaze a regiunii transnistrene. Proiectul de lege vizează modificarea articolului 85¹ din Legea privind gazele naturale și introduce reguli mai clare privind crearea și utilizarea stocurilor de gaze, transmite bani.md.
• • •
Noi reguli pentru stocarea gazelor: Ministerul Energiei vizează securitatea aprovizionării în regiunea transnistreană
Performanțe excepționale la Olimpiada Republicană Informatică: peste 50 de elevi distinși cu premii # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării a transmis că, cu deosebit succes, s-a încheiat recent Olimpiada Republicană la Informatică, care a marcat premierea a 52 de elevi cu rezultate remarcabile. Evenimentul, desfășurat între 6 și 9 martie 2026 la Universitatea Tehnică a Moldovei, a reunit 148 de participanți din întreaga țară. Directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și
18:30
Dumitru Vartic a depus cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești # Realitatea.md
Dumitru Vartic a depus cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești. Informația a fost comunicată oficial de instituție într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit anunțului, solicitarea a fost depusă și înregistrată în mod oficial în data de 9 martie 2026, urmând să fie examinată conform procedurilor prevăzute de legislația în vigoare.
Educătoarea de la Grădinița 133 din Chișinău, care ar fi abuzat copii, și-a depus demisia # Realitatea.md
Educătoarea care ar fi bătut și umilit mai mulți copii de la Grădinița nr. 133 din Chișinău a depus cererea de demisie. Anunțul a fost făcut de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale. „Din informațiile preliminare, care le-am primit de la colegii care
Ucraina: bărbat condamnat la cinci ani de închisoare după ce a intrat într-o casă și a agresat sexual o femeie # Realitatea.md
Un bărbat a fost reținut în regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina, fiind acuzat că a pătruns noaptea în locuința unui cuplu, unde l-ar fi imobilizat pe proprietar, iar pe soția acestuia ar fi agresat-o sexual. Potrivit informațiilor din anchetă, incidentul s-a produs în noaptea de 24 februarie. În momentul în care atacul avea loc, fiica victimelor a
Curtea Constituțională refuză suspendarea „legii von Hebel”. Ion Chicu: „Deciziile comisiei sunt doar consultative” # Realitatea.md
Curtea Constituțională a respins cererea deputaților din opoziția parlamentară de suspendare a unor prevederi din Legea nr. 26 din 5 martie 2026, cunoscută în spațiul public drept „legea von Hebel". Decizia a fost luată după examinarea unei sesizări depuse de deputații Ion Chicu, Alexandru Berlinschii, Adrian Lebedinschi, Diana Caraman și Alexandru Verșinin. Autorii sesizării au
Un adolescent de 17 ani din Sibiu, arestat după ce ar fi ucis un bărbat de 73 de ani într-o agresiune pe stradă # Realitatea.md
Un adolescent de 17 ani din județul Sibiu a fost arestat preventiv, fiind acuzat de omor, după ce ar fi agresat mortal un bărbat în vârstă de 73 de ani. Incidentul s-a produs pe o stradă din localitate, unde tânărul l-ar fi lovit în mod repetat cu o bâtă în zona capului, după care ar
VIDEO Unele benzinării ar limita vânzarea motorinei. Persoanele fizice pot alimenta mașina cu maxim 250 de lei # Realitatea.md
Unele stații PECO pare să fi introdus restricții la procurarea motorinei. Mai exact, este limitată cantitatea care poate fi cumpărată de consumatori, conform informațiilor semnalate de jurnalistul Constantin Niculae, autorul paginii „Fără Filtre". Potrivit acestuia, la cel puțin două stații PECO, persoanele fizice pot cumpăra motorină în valoare de cel mult 250 de lei, informează
Ministrul Energiei, după întrevederea cu petroliștii: „Sunt lucruri care nu țin de noi” # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o întâlnire cu importatorii și distribuitorii de produse petroliere pentru a discuta despre aprovizionarea Republicii Moldova cu combustibil, în contextul situației din Orientul Mijlociu. „Ne asigurăm că volumele disponibile în Republica Moldova vor acoperi consumul nostru curent și pe termen mediu pentru a menține toate serviciile critice și pentru
ANRE a anunțat luni, 9 martie, o nouă majorare a prețurilor la carburanți. Motorina va ajunge să coste marți, 23,59 lei, cu 72 de ban mai mult decât azi.Benzina se scumpește cu 28 de bani și va costa 24,82 lei/litru. Oamenii spun că simt creșterile de preț de la o zi la alta, dar se
Stocuri strategice de petrol și carburanți pentru 90 de zile: Moldova ia măsuri preventive # Realitatea.md
Republica Moldova va institui un sistem național de stocuri strategice de petrol și produse petroliere pentru cel puțin 90 de zile, pentru a preveni eventuale crize de aprovizionare cu carburanți. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Energiei, care stabilește reguli noi privind constituirea, administrarea și utilizarea rezervelor de urgență, scrie BANI.MD.
Poliția Națională a primit 17 mașini dotate cu echipamente moderne, care vor permite polițiștilor să intervină și să documenteze cazurile direct la fața locului. Vehiculele sunt echipate cu laptopuri, imprimante și conexiune Wi-Fi, astfel încât polițiștii să poată procesa informațiile și gestiona intervențiile în timp real, fără a mai merge la sediu. La evenimentul de
Un accident tragic a avut loc luni, 9 martie, în localitatea Zielona Gora din Polonia, după ce un balon cu aer cald în care se aflau pasageri s-a izbit de o clădire înaltă de peste 30 de metri. Ulterior, aparatul de zbor a căzut în centrul orașului, în apropierea gării. Momentul impactului a fost surprins
Conflictul din Iran duce la scumpiri record: Croația ia măsuri prin plafonarea prețului la carburanți # Realitatea.md
Guvernele din întreaga lume încearcă să limiteze efectele asupra economiilor și consumatorilor generate de extinderea conflictului din Iran, care a dus luni la o creștere record a prețurilor petrolului, după ce principalii producători și-au redus producția, iar Teheranul a anunțat că linia dură a regimului va rămâne la putere. Prima țară europeană care a decis
Încă o rachetă balistică a fost doborâtă în spațiul aerian al Turcie. Informația a fost confirmată de comunicatorii Alianței Nord-Atlantice. Este al doilea incident de acest gen, după izbucnirea războiului din Iran. Racheta a fost neutralizată de mijloacele de apărarea aeriană și antirachetă ale NATO. „NATO a interceptat din nou o rachetă care se îndrepta
Nicușor Dan: Republica Moldova poate adera la Uniunea Europeană chiar înainte de 2030 # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că termenul anunțat de Chișinău pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, anul 2030, este unul realist. Însă ar putea avea loc chiar mai devreme, a adăugat oficialul român. Potrivit lui, țara noastră a înregistrat progrese, iar următoarea etapă este deschiderea negocierilor pe capitole. „Eu cred că și mai
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, pe 6 martie, o vizită la Portul Internațional Liber Giurgiulești, unde a fost întâmpinată de conducerea Danube Logistics. Directorul general Mathias von Tucher, alături de echipa de conducere, i-a prezentat șefei statului facilitățile și operațiunile portuare. „Printre subiectele specifice s-au numărat dezvoltarea viitoare a portului și investițiile
Începând cu 1 aprilie 2026, venitul lunar minim garantat pentru un adult va constitui 1896 de le. În cazul copiilor, suma va fi de 1944 de lei. Venitul lunar minim garantat se indexează în fiecare an, pe 1 aprilie. Coeficientul se calculează luând în considerare rata inflației, exprimată prin creșterea prețurilor de consuma în luna
Activitatea în toate posturile vamale de la frontiera moldo-ucraineană a fost suspendată temporar. Cauza este o defecțiune tehnică în sistemele informatice ale autorităților ucrainene, care a afectat toate punctele de trecere de pe teritoriul Ucrainei. Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră anunță că activitatea va fi reluată după remedierea situației de către partea ucraineană. Călătorii
Ministerul Muncii, după cazul de la Hîncești: „Familia nu s-a aflat anterior în evidența autorităților” # Realitatea.md
În urma cazului de la Hâncești, Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că ce doi copii sunt monitorizați de autoritățile competente. Ministerul precizează că familia nu figura în evidențele autorităților ca familie aflată în situație de risc. „Specialiștii din asistența socială sunt implicați în gestionarea situației, iar copiii sunt monitorizați de autoritățile competente, pentru a
Cernăuțeanu dezzvăluie dacă copiii soților Vartic urmează să fie audiați de către oamenii legii # Realitatea.md
Copiii soților Vartic ar putea fi audiați de către oamenii legii, afirmă șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Vorbind despre această măsură, funcționarul a spus că minorii trebuie audiați doar în prezența judecătorului de instrucție, iar prerogativa de a avea grijă de ei aparține Ministerului Protecției Sociale. Viorel Cernăuțeanu a mai relatat presei că Ludmila Vartic
Copii bătuți și umiliți la o grădiniță din Chișinău: Ion Ceban cere anchetă de serviciu și concedieri # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că a solicitat demararea unei anchete de serviciu și concedierea celor care se fac vinovați, după ce mai mulți copii ai unei grădinițe din Capitală ar fi fost bătuți și umiliți de o educatoare. Edilul a solicitat, de asemenea, efectuarea unor controale și organizarea de discuții cu directorii, profesorii,
VIDEO Daniella Mihail-Nichitin și Viorel Cernăuțeanu anunță noi detalii despre decesul Ludmilei Vartic # Realitatea.md
Expertiza medico-legală, în cazul decesului Ludmilei Vartic, a fost efectuată, afirmă șeful Poliției Naționale Viorel Cernăuțeanu și ministra Afacerilor Interne Daniella Misail-Nichitin. Oamenii legii așteaptă raportul privind autopsia. Femeia a lăsat un bilet de adio, însă autoritățile susțin că nu vor face public conținutul mesajului. Misail-Nichitin a spus presei că responsabilii vor fi discreți, pentru
Satoshi a lansat videoclipul piesei cu care va reprezenta Moldova la Eurovision 2026 # Realitatea.md
Satoshi a lansat luni, 9 martie, videoclipul oficial al piesei „Viva Moldova!", cu care va concura la Eurovision în luna mai. Clipul pune în valoare costumele populare alb-roșii de la Baletul Național JOC. În finala națională, artistul a cucerit atât juriul, cât și publicul, obținând punctaj maxim. Nu toată lumea a fost entuziasmată însă,
Timișoara: un bărbat a fost reținut după ce mama sa a fost găsită moartă în apartament # Realitatea.md
O crimă șocantă a zguduit Timișoara, unde o femeie a fost găsită decedată în apartamentul său, iar fiul acesteia, în vârstă de 40 de ani, este principalul suspect. Potrivit autorităților, bărbatul locuia împreună cu mama sa, iar trupul victimei a fost descoperit într-o baltă de sânge. Polițiștii au fost alertați de vecini, care au încercat
Peste 14.800 de solicitări la ambulanță într-o săptămână: Câte persoane au ajuns la spital # Realitatea.md
În perioada 2-8 martie 2026, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a înregistrat 14.827 de solicitări. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 6.148 de pacienți, dintre care 4.950 maturi și 1.198 copii, au fost transportați la instituțiile spitalicești din țară. Totodată, în perioada menționată, medicii de pe ambulanță au fost solicitați pentru 61
EXCLUSIV Soțul Ludmilei Vartic, în concediu academic. Nu poate fi demis deocamdată din Consiliul Raional Hîncești # Realitatea.md
Soțul Ludmilei Vartic, acuzat de violență în familie, nu poate fi deocamdată demis din funcția de vicepre
NGM Company, partener la recepția de Ziua Națională a Bulgariei: ”Susținem dezvoltarea economiei și societății” # Realitatea.md
Ambasada Republicii Bulgaria la Chișinău a organizat o recepție cu ocazia Zilei Naționale a Bulgariei, care marchează 148 de ani de la eliberarea țării de sub dominația Imperiului Otoman. NGM Company, cu acționari din Bulgaria, a fost unul dintre sponsorii recepției. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților Republicii Moldova, ai corpului diplomatic, ai mediului de […] Articolul NGM Company, partener la recepția de Ziua Națională a Bulgariei: ”Susținem dezvoltarea economiei și societății” apare prima dată în Realitatea.md.
Engin Firat, care a antrenat naționala Moldovei între 2019 și 2021, a decedat subit la vârsta de 55 de ani. Tragedia s-a produs pe aeroportul din Istanbul, cauza fiind un atac de cord. Anunțul a fost făcut de clubul libanez Nejmeh SC, unde Firat activa ca antrenor principal din 8 februarie. Acesta se afla în […] Articolul Fostul selecționer al Moldovei, Engin Firat, a murit subit la 55 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
Tensiunile geopolitice schimbă planurile de vacanță: Rezervările interne ale românilor au crescut cu 32% # Realitatea.md
Rezervările pentru destinaţii interne au crescut în ultimele două săptămâni cu 32%, faţă de perioada similară precedentă, având în vedere contextul internaţional marcat de tensiuni geopolitice şi incertitudini legate de zboruri, arată datele unui operator specializat pe turism în România, transmite Antena3.ro. Într-un context internaţional marcat de tensiuni geopolitice şi incertitudini legate de zboruri, tot […] Articolul Tensiunile geopolitice schimbă planurile de vacanță: Rezervările interne ale românilor au crescut cu 32% apare prima dată în Realitatea.md.
Taxa de salubrizare ar putea fi exclusă din obligațiile fiscale ale capitalei în acest an # Realitatea.md
Taxa de salubrizare s-ar putea să nu apară pe lista taxelor locale ale Chișinăului din acest an. Primarul general Ion Ceban a propus consilierilor municipali ca la ședința din 12 martie să voteze taxele locale fără a o include. Decizia vine după luni de dispute care au blocat aprobarea bugetului municipal. „Dacă toate aceste bocete […] Articolul Taxa de salubrizare ar putea fi exclusă din obligațiile fiscale ale capitalei în acest an apare prima dată în Realitatea.md.
Un ucrainean a fost reținut după ce a încercat să intre ilegal în România cu un aparat de zbor mic # Realitatea.md
Un cetățean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal după ce a intrat duminică, 8 martie, în România folosind un aparat de zbor de dimensiuni mici. Incidentul a avut loc în localitatea Frătăuții Vechi, județul Suceava, transmite Digi24. Polițiștii de frontieră din zonă, împreună cu echipaje de Poliție, s-au deplasat la fața locului, unde […] Articolul Un ucrainean a fost reținut după ce a încercat să intre ilegal în România cu un aparat de zbor mic apare prima dată în Realitatea.md.
Fiul lui Ali Khamenei, numit oficial lider suprem al Iranului, rănit ulterior în atac israelian # Realitatea.md
Mojtaba Khamenei, fiul de 56 de ani al fostului Lider Suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost numit oficial de către Adunarea Experților noul lider suprem al Republicii Islamice. În urma preluării funcției, televiziunea de stat iraniană a anunțat că Mojtaba Khamenei a fost rănit în timpul atacurilor aeriene israeliene. Mass-media din Iran l-a descris […] Articolul Fiul lui Ali Khamenei, numit oficial lider suprem al Iranului, rănit ulterior în atac israelian apare prima dată în Realitatea.md.
BANI.MD: Prima mutare pe piața liberă. Monopolistul statului a cumpărat gaz pentru Termoelectrica # Realitatea.md
SRL „Energocom Trading”, subsidiara companiei de stat S.A. „Energocom”, a realizat prima sa tranzacție pe piața nereglementată a gazelor naturale, câștigând o licitație organizată de Bursa Română de Mărfuri – EST pentru furnizarea de gaze către Termoelectrica SA, scrie BANI.MD. Procedura de achiziție a vizat procurarea gazelor naturale destinate consumului propriu al Termoelectrica, utilizate pentru […] Articolul BANI.MD: Prima mutare pe piața liberă. Monopolistul statului a cumpărat gaz pentru Termoelectrica apare prima dată în Realitatea.md.
O femeie însărcinată în luna a șaptea din comuna Mădârjac, județul Iași, a sunat la 112 după ce a intrat în travaliu în timpul nopții, însă ambulanța trimisă în ajutor a rămas blocată în noroi pe drumul spre locuința sa. Echipajele medicale au ajuns la mai bine de o oră de la apel, timp în […] Articolul Iași: Bebeluș mort după ce ambulanța a rămas blocată în noroi apare prima dată în Realitatea.md.
PAS îl exclude pe Dumitru Vartic din partid, după acuzațiile că și-ar fi agresat soția # Realitatea.md
PAS îl exclude pe Dumitru Vartic din partid și își retragere sprijinul politic pentru el, după acuzațiile că și-ar fi agresat soția. Anunțul a fost făcut de organizația teritorială a formațiunii. „Organizația Teritorială PAS Hîncești condamnă cu vehemență orice formă de violență împotriva doamnelor și domnișoarelor. Vom urmări cu maximă atenție ca toate circumstanțele acestui […] Articolul PAS îl exclude pe Dumitru Vartic din partid, după acuzațiile că și-ar fi agresat soția apare prima dată în Realitatea.md.
Trei colete cu preparate anabolizante au fost descoperite pe Aeroportul Internațional Chișinău de către funcționarii vamali și angajații Poliției de Frontieră. Coletele erau expediate din Ucraina către persoane din Azerbaidjan și conțineau 35 de fiole cu substanțe anabolizante, interzise la transportul prin poșta internațională. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Preparatele […] Articolul Anabolizante în colete poștale, descoperite pe Aeroportul din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Ungaria cere UE să ridice interdicția asupra importurilor de petrol și gaze din Rusia din cauza crizei din Orient # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, Peter Szijjarto, a cerut luni, 9 martie, Uniunii Europene să ridice interdicția privind importurile de transportatori energetici ruși. Declarațiile au fost făcute după reuniunea Consiliului de Apărare și Securitate Energetică desfășurată la Budapesta. Potrivit oficialului ungar, războiul din Orientul Mijlociu nu reprezintă o soluție, iar o consecință a […] Articolul Ungaria cere UE să ridice interdicția asupra importurilor de petrol și gaze din Rusia din cauza crizei din Orient apare prima dată în Realitatea.md.
Retragerea Moldovei din CSI: Guvernul va aproba în această săptămână denunțarea statutului și acordului de constituire # Realitatea.md
Guvernul Moldovei urmează să aprobe în această săptămână denunțarea statutului Comunității Statelor Independente (CSI) și Acordul de constituire a organizației. Subiectele au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a cabinetului de miniștri. Săptămâna trecută, Comisia politică externă din Parlament a dat undă verde pentru inițierea retragerii Moldovei din cadrul CSI. După […] Articolul Retragerea Moldovei din CSI: Guvernul va aproba în această săptămână denunțarea statutului și acordului de constituire apare prima dată în Realitatea.md.
AIPA a aprobat peste 45 de milioane de lei pentru agricultori în prima săptămână din martie # Realitatea.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 2–6 martie, a autorizat spre plată sprijin financiar în valoare totală de 45,12 milioane de lei, bani proveniți din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Cea mai mare parte a sumei, 33,99 milioane de lei, a fost autorizată pentru plățile […] Articolul AIPA a aprobat peste 45 de milioane de lei pentru agricultori în prima săptămână din martie apare prima dată în Realitatea.md.
Primarul Istanbulului Ekrem Imamoglu, judecat în dosar de corupție împreună cu peste 400 de inculpați # Realitatea.md
Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în detenție, a apărut luni, 9 martie, în fața instanței într-un amplu dosar de corupție, despre care se menționează că face parte dintr-o campanie politică îndreptată împotriva opoziției din Turcia, transmite TVP World. Audierea a avut loc la penitenciarul Silivri, situat la vest de Istanbul, unde Imamoglu este reținut de […] Articolul Primarul Istanbulului Ekrem Imamoglu, judecat în dosar de corupție împreună cu peste 400 de inculpați apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Companiile din stânga Nistrului, obligate să achite taxe către bugetul Republicii Moldova # Realitatea.md
Companiile din regiunea transnistreană care importă produse petroliere, precum benzina și motorina, vor trebui să achite taxe către bugetul Republicii Moldova, în cadrul unui proces gradual de armonizare fiscală între cele două maluri ale Nistrului. Declarația a fost făcută de șeful Biroului politici de reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la […] Articolul VIDEO Companiile din stânga Nistrului, obligate să achite taxe către bugetul Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Scandal la Primăria Chișinău: PAS spune că numirea viceprimarilor de către Ceban este ilegală # Realitatea.md
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău critică decizia primarului Ion Ceban de a semna dispoziția de numire a lui Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi în funcția de viceprimari ai capitalei, înainte ca subiectul să fie examinat în ședința Consiliului Municipal Chișinău, programată pentru 12 martie. Reprezentanții PAS spun că anunțul este „cel puțin straniu, dacă […] Articolul Scandal la Primăria Chișinău: PAS spune că numirea viceprimarilor de către Ceban este ilegală apare prima dată în Realitatea.md.
Ion Ceban, după scumpirile anunțate de ANRE: „Se dorește crearea unei noi crize artificiale” # Realitatea.md
După ce ANRE a anunțat că benzina și motorina vor fi și mai scumpe marți, primarul capitalei a venit cu un mesaj: „Se dorește crearea unei noi crize artificiale, așa cum a fost cu gazul” „Urmează o nouă bombă despre care guvernarea nu vorbește și nici un plan strategic nu este. În prag de primăvară […] Articolul Ion Ceban, după scumpirile anunțate de ANRE: „Se dorește crearea unei noi crize artificiale” apare prima dată în Realitatea.md.
Stocurile de carburanți existente în Republica Moldova sunt suficiente pentru acoperirea necesităților curente ale pieței, a declarat Galina Sanduța, șefa serviciului de presă al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), transmite BANI.MD. Potrivit acesteia, în prezent stocurile de motorină din depozite și stațiile PECO sunt suficiente pentru aproximativ 15 zile, iar cele de benzină […] Articolul Stocurile de motorină din Moldova ajung pentru aproximativ două săptămâni apare prima dată în Realitatea.md.
Avioane de vânătoare turcești F-16 mobilizate în nordul Ciprului în contextul tensiunilor regionale # Realitatea.md
Turcia a desfășurat șase avioane de vânătoare F-16 în nordul Ciprului, luni, 9 martie, pentru a consolida securitatea regiunii, a transmis Ministerul Apărării de la Ankara. Această parte a insulei este recunoscută doar de Ankara. „Având în vedere evoluțiile recente din regiunea noastră și ca parte a unui plan etapizat de consolidare a securității Republicii […] Articolul Avioane de vânătoare turcești F-16 mobilizate în nordul Ciprului în contextul tensiunilor regionale apare prima dată în Realitatea.md.
Telefoanele Ludmilei Vartic și al soțului ei, ridicate. Poliția a inițiat investigații pe cazul violenței în familie # Realitatea.md
Telefoanele Ludmilei Vartic și al soțului ei au fost ridicate de oamenii legii, a comunicat pentru Realitatea ofițera de presă a Poliției Naționale, Diana Fetco. Ofițerii din Hîncești stabilesc dacă au existat acțiuni de violență în familie. Bărbatul urmează să fie audiat în scurt timp. Polițiștii verifică informațiile apărute în spațiul public, despre presupuse abuzuri […] Articolul Telefoanele Ludmilei Vartic și al soțului ei, ridicate. Poliția a inițiat investigații pe cazul violenței în familie apare prima dată în Realitatea.md.
Marți, 10 martie, carburanții se scumpesc esențial. Benzina va costa 24,82 lei/litru, în creștere cu 28 de bani, iar motorina se scumpește cu 72 de bani și ajunge la un preț de 23,59 lei/litru. Explicațiile ANRE Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) precizează că acțiunile militare din Golful Persic continuă să genereze un impact […] Articolul Marți, motorina se scumpește cu încă 72 de bani, anunță ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
Reacția lui Costiuc, prins fără asigurare și revizie: „Nu am fost atent. Am fost amendat și am recuperat plăcuța” # Realitatea.md
Vasile Costiuc a confirmat pentru Realitatea că i-au fost ridicate plăcuțele de înmatriculare la Nisporeni. Deputatul susține că deja le-a recuperat. „Cu regret, nu am fost atent cu raportul tehnic care a expirat re ent și asigurare la mașină. Am fost amendat și acum am recuperat plăcuța de înmatriculare. Vad că Cernăuţeanu iar face scurgere […] Articolul Reacția lui Costiuc, prins fără asigurare și revizie: „Nu am fost atent. Am fost amendat și am recuperat plăcuța” apare prima dată în Realitatea.md.
Mișcare surprinzătoare: Kievul trimite drone pentru protecția bazelor americane din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Ucraina a desfășurat drone interceptoare și o echipă de experți pentru a contribui la protejarea bazelor militare americane din Iordania. Informația a fost confirmată de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat publicației The New York Times, citează presa ucraineană. Potrivit articolului, solicitarea a venit din partea Statelor Unite pe 5 martie, iar echipa ucraineană […] Articolul Mișcare surprinzătoare: Kievul trimite drone pentru protecția bazelor americane din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
