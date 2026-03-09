Primăria Chișinău dispune controale în grădinițe după un caz care a afectat mai mulți copii

17:20

Gospodăriile din India se află în pragul unei crize de combustibil, pe fondul prelungirii conflictului din Iran, relatează Bloomberg. Cel mai populat stat al lumii, cu 1,46 miliarde de locuitori, este al doilea cel mai mare consumator de gaz petrolier lichefiat (GPL), utilizat pe scară largă pentru gătit. Criza energetică a fost agravată de blocarea […] Articolul India se confruntă cu o criză acută de GPL din cauza conflictului din Orientul Mijlociu apare prima dată în DemocracyMD.