Funcționar IGM, depistat cu avere nejustificată de peste 310.000 de lei
Democracy.md, 9 martie 2026 13:20
Un funcționar public cu statut special din Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a fost identificat cu avere nejustificată, inclusiv în privința membrilor familiei și a fiului major, anunță Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Valoarea totală a averii nejustificate se ridică la 310.964 de lei. ANI a constatat discrepanțe între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile
• • •
Acum 10 minute
13:20
Un funcționar public cu statut special din Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a fost identificat cu avere nejustificată, inclusiv în privința membrilor familiei și a fiului major, anunță Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Valoarea totală a averii nejustificate se ridică la 310.964 de lei. ANI a constatat discrepanțe între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile
Acum o oră
12:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a emis o declarație publică în care se adresează direct președintei Maia Sandu și președintelui Parlamentului,Igor Grosu. În mesajul său, Ceban afirmă că nu se teme de presiunile politice sau de încercările de a-l elimina din funcție. „Indiferent ce prostii îndrugați pe la ambasade sau ce gogoși turnați partenerilor, agenților
Acum 2 ore
12:00
CNA și procurorii din Chișinău au prins un alt suspect în cazul mitei de 40.000 de euro # Democracy.md
O nouă persoană, bănuită de complicitate într-un dosar de trafic de influență, a fost reținută astăzi pe Aeroport de către ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii din Chișinău. Suspectul urmează să fie audiat și plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Săptămâna trecută, patru persoane fuseseră prinse în flagrant în sectorul Râșcani al Capitalei,
11:40
Piața petrolului, în alertă: prețurile ating maxime record pe fondul crizei din Orientul Mijlociu # Democracy.md
Prețurile petrolului au înregistrat luni creșteri spectaculoase, depășind 25% și atingând cel mai ridicat nivel din mijlocul anului 2022, pe fondul reducerii livrărilor de către unii mari producători și al temerilor privind perturbări prelungite ale transportului maritim, cauzate de escaladarea conflictului între SUA, Israel și Iran. Tensiunea este amplificată de importanța strategică a Strâmtorii Ormuz,
Acum 4 ore
10:50
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a cerut autorităților să clarifice circumstanțele decesului educatoarei Ludmila Vartic din Hâncești, ridicând întrebări despre modul în care a fost eliberat certificatul de deces și despre respectarea procedurilor legale. Pe rețelele sociale, Nemerenco a subliniat că, potrivit regulamentelor Ministerului Sănătății, doar Centrul de Medicină Legală are competența de a
10:00
Mojtaba Khamenei a fost desemnat să preia conducerea Iran, succedându-i tatălui său, Ali Khamenei, care a murit în urma unor atacuri americano-israeliene. Clericul în vârstă de 56 de ani era de mult timp considerat unul dintre potențialii succesori ai liderului suprem, relatează publicația Le Monde. Decizia a fost luată de Adunarea Experților din Iran, organismul
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Maia Sandu avertizează asupra riscurilor conflictului din Orientul Mijlociu pentru securitatea și economia Moldovei # Democracy.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat îngrijorarea față de intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu, subliniind că războaiele tot mai frecvente la nivel global reprezintă un motiv de alarmă pentru întreaga comunitate internațională. Șefa statului a atras atenția că situația de securitate mondială devine tot mai instabilă și că autoritățile moldovene trebuie să fie pregătite
18:10
Kremlinul a declarat vineri că intenția Finlandei de a ridica interdicția privind prezența armelor nucleare pe teritoriul său crește tensiunile în Europa și reprezintă o potențială amenințare pentru Rusia, care ar putea riposta dacă acest plan va fi pus în aplicare, relatează Reuters. Finlanda, care are o frontieră extinsă cu Rusia, și-a menținut neutralitatea în
17:00
Un cetățean armean, reținut la Kiev pentru pregătirea unui atac terorist la cererea serviciilor rusești # Democracy.md
Autoritățile ucrainene au anunțat reținerea unui bărbat de 42 de ani, cetățean al Republicii Armenia, după ce a fabricat un exploziv artizanal și se pregătea să comită un atac terorist la cererea unor supraveghetori din Rusia. Suspectul locuia în apartamentul soției sale din Kiev și nu avea un loc de muncă stabil sau venituri regulate.
16:40
Cernăuțeanu: Poliția știe unde se află Constantinov, Lozovan și Nesterovschi, dar intervenția e prea riscantă # Democracy.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) știe exact unde se află mai mulți fugari de justiție, printre care Dmitri Constantinov, Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi, în regiunea transnistreană, însă autoritățile de la Chișinău nu pot efectua rețineri din cauza riscurilor ridicate și a limitărilor teritoriale. Declarațiile au fost făcute de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, în emisiunea
16:00
Renato Usatîi: „Statul nu întoarce nimic înapoi. În loc să dezvoltăm portul, statul îl cedează” # Democracy.md
Președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a criticat în plenul Parlamentului modul în care este gestionată situația Portului Internațional Liber Giurgiulești, afirmând că statul continuă politica de cedare a activelor strategice, în loc să le recupereze și să le dezvolte. În discursul său ținut, Renato Usatîi a declarat că, de la proclamarea independenței Republicii Moldova,
15:40
Intervenții de urgență în Chișinău: Sute de muncitori repară drumurile afectate de iarnă # Democracy.md
Degradarea accentuată a carosabilului din ultimele luni este cauzată, conform specialiștilor, de fenomenul repetat de îngheț și dezgheț. Această oscilație termică severă a afectat structura drumurilor naționale și urbane, apa pătrunsă în fisuri distrugând stratul de asfalt prin dilatare. Problema nu este izolată, fiind raportată pe scară largă atât în Republica Moldova, cât și în
15:20
Președintele Donald Trump a declarat într-un interviu pentru Reuters că Statele Unite ar trebui să se implice în procesul de alegere a noului lider al Iranului, după asasinarea liderului suprem Ali Khamenei, în urma atacurilor coordonate ale SUA și Israelului. Trump consideră puțin probabil ca fiul lui Khamenei, Mojtaba, să preia conducerea și a subliniat
14:50
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii la o nouă ediție a spectacolelor muzicale organizate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații", care se va desfășura sâmbătă și duminică, 7-8 martie 2026, la Casa de Cultură a USM, situată pe strada Tighina, 2, între orele 13:00 și 16:00. Participanții vor putea savura momente artistice de
14:40
Durata războiului dintre Statele Unite și Iran ar putea avea efecte semnificative asupra economiei europene și asupra monedei euro, avertizează economiști citați de Euronews. Președintele american Donald Trump a estimat că conflictul ar putea dura aproximativ patru săptămâni, însă specialiștii atenționează că, dacă războiul se prelungește, euro ar putea pierde teren în raport cu dolarul.
14:10
Igor Grosu: Criticile la adresa Comisiei vetting ascund interese pentru blocarea reformei # Democracy.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că reforma justiției din Republica Moldova se desfășoară prea lent și că există încercări deliberate de a tergiversa procesul de evaluare a procurorilor. Grosu a comentat criticile venite din partea societății civile privind modificarea legii ce reglementează numirea membrilor Comisiei de vetting, afirmând că nu a identificat argumente clare
13:40
Ucraina recomandă cetățenilor să evite călătoriile în Ungaria, după răpirea angajaților Oschadbank # Democracy.md
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a emis o recomandare prin care sfătuiește cetățenii ucraineni să evite călătoriile în Ungaria, după ce șapte angajați ai băncii de stat Oschadbank au fost răpiți și vehicule blindate transportând numerar și aur au fost reținute în Budapesta. Incidentul a avut loc pe 5 martie, când două vehicule blindate Oschadbank,
12:20
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a criticat decizia guvernării PAS de a majora TVA pentru sectorul HoReCa, apreciind măsura drept una cu „efecte economice și sociale profunde pentru toți cetățenii". Potrivit primarului, explicația oficială a guvernării – conform căreia dacă oamenii merg la restaurante și cafenele înseamnă că își permit să plătească mai mult
11:30
Renato Usatîi acuză modificarea în grabă și pe ascuns a legii pentru numirea lui von Hebel: „Va fi cea mai rușinoasă ședință” # Democracy.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur modul în care majoritatea parlamentară a modificat legea pentru a permite numirea lui Herman von Hebel într-o funcție legată de evaluarea procurorilor. Politicianul susține că schimbările au fost adoptate în grabă și fără consultări reale. Renato Usatîi a declarat că legea a fost modificată într-un timp foarte
11:30
CRJM critică reducerea pragului de vot pentru numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a magistraților # Democracy.md
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a criticat modificarea legislației care permite numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a procurorilor și judecătorilor cu votul a doar 51 de deputați. Experții CRJM consideră decizia nejustificată și subliniază că a fost adoptată rapid, fără consultări publice, transmitând totodată un semnal negativ către instituțiile europene. Amendamentul
11:10
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2026. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!
11:10
Documente FBI din cazul Epstein: O femeie susține că Donald Trump a agresat-o sexual când era minoră # Democracy.md
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat joi documente ale FBI cu rezumatele unor interviuri realizate în 2019 cu o femeie care susţine că Donald Trump a agresat-o sexual în anii 1980, când era minoră. Acestea nu au fost incluse iniţial în publicarea a milioane de pagini legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează
10:40
Ancheta în cazul camionului cu armament depistat la Leușeni-Albița avansează. Autoritățile vor scanere moderne în toate punctele vamale # Democracy.md
Investigația privind camionul încărcat cu armament, depistat la sfârșitul lunii noiembrie la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița border crossing, este în desfășurare și se află într-o etapă avansată. Declarația a fost făcută de șeful Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, care a precizat că în curând ar putea fi făcute publice mai multe
10:00
Autoritățile de la Baku ar fi dispus desfășurarea de trupe la frontiera cu Iran și trecerea acestora în stare de pregătire de luptă, în contextul intensificării conflictului regional în care sunt implicate Statele Unite, Israel și Iran. Informația a fost relatată de publicația regională OC Media. Potrivit sursei citate, toate concediile pentru soldați, sergenți și
5 martie 2026
17:40
Parlamentul aprobă amendamentul care permite numirea lui Herman von Hebel cu 51 de voturi # Democracy.md
Parlamentul a votat amendamentul prin care Herman von Hebel poate fi numit cu 51 de voturi, în loc de 61, cum era prevăzut anterior. Modificarea legislativă include și sancțiuni penale pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor. Documentul a inclus și un amendament al PAS privind numirea membrilor comisiilor de evaluare a judecătorilor și procurorilor.
17:10
Evacuările din Dubai devin tot mai costisitoare: taxiuri și avioane private la prețuri record # Democracy.md
Costurile evacuării din Dubai au explodat pe fondul tensiunilor din regiune. Companiile ajung să plătească zeci sau chiar sute de mii de dolari pentru a-și scoate angajații din emirat, iar pentru o familie cu doi copii suma poate urca până la 250.000 de dolari, mai ales dacă se optează pentru avioane private, potrivit unor companii
16:20
Deputatul Gaik Vartanean, șeful fracțiunii ALTERNATIVA din Parlament, a solicitat astăzi includerea pe ordinea de zi a Legislativului a audierii Ministrului Energiei, în contextul situației tensionate de pe piața carburanților din Republica Moldova. „Rânduri la benzinării apar în întreaga țară. Primăvara agricolă bate la ușă, iar agricultorii sunt tot mai îngrijorați. În tot acest timp,
16:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban a condamnat acțiunile consilierilor PAS care, potrivit declarațiilor sale, au provocat haos și au perturbat ședința de prezentare publică a Planului de Mobilitate Urbană, desfășurată astăzi, 5 martie, în capitală. „În timp ce executivul muncește în teren și implementează proiecte pentru Chișinău, alții fac show-uri menite să distragă atenția oamenilor
16:10
Tensiuni la granița Iran-Azerbaidjan: drone și rachete lovesc aeroportul din Nahicevan # Democracy.md
Autoritățile de la Baku au anunțat că mai multe drone și rachete au fost lansate de către regimul de la Teheran către exclava azeră Nahicevan. Unul dintre aparatele de zbor, o dronă Shahed de fabricație iraniană, a lovit Aeroportul Internațional Nahicevan, situat la aproximativ 10 km de granița cu Iranul, transmite digi24.ro. O sursă guvernamentală
15:20
Șofer de autocar, amendat la frontiera Albița după ce a ascuns 46 de sticle de distilat divin # Democracy.md
Șoferul unui autocar care circula pe ruta Moldova – Austria a fost sancționat de autoritățile v
15:00
Liderul partidului „Moldova Mare” acuză majoritatea parlamentară de ocolirea normelor democratice în numirea Comisiei de evaluare # Democracy.md
Liderul partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, critică dur acțiunile recente ale majorității parlamentare PAS, acuzând puterea de abuz premeditat după modificarea procedurii de numire a membrilor Comisiei de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Potrivit acesteia, schimbarea regulilor de vot reprezintă o „ocolire a normelor democratice” stabilite de Comisia de la Veneția pentru a impune […] Articolul Liderul partidului „Moldova Mare” acuză majoritatea parlamentară de ocolirea normelor democratice în numirea Comisiei de evaluare apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt” este blocată de Ministerul Culturii, care ar impune ca aleile parcului să fie pavate integral cu granit. „Ultimul parc important pe care trebuie să-l reabilităm are noi blocaje din partea Ministerului Culturii, care ne impune să-l îmbrăcăm totul în […] Articolul Ultimul parc important din centrul orașului, în așteptarea reabilitării apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Criză energetică în regiunea transnistreană: autoritățile implementează măsuri de urgență # Democracy.md
O nouă criză energetică în regiunea transnistreană a determinat convocarea de urgență a unei ședințe extinse privind aprovizionarea cu resurse energetice. Anunțul a fost făcut de liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, care a discutat cu responsabilii din domeniu despre livrările de gaze naturale. Potrivit administrației regionale, situația a fost generată de reducerea abruptă […] Articolul Criză energetică în regiunea transnistreană: autoritățile implementează măsuri de urgență apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Bilanțul investițiilor în educație: Bugetul pentru orele cu program prelungit în Capitală, în creștere constantă din 2022 # Democracy.md
Primăria Municipiului Chișinău rămâne singura autoritate publică locală din țară care finanțează integral din bugetul municipal orele cu program prelungit pentru elevii claselor primare. Primarul general, Ion Ceban, a prezentat astăzi un raport detaliat privind evoluția acestui serviciu, subliniind că municipalitatea a transformat supravegherea elevilor într-un pilon de sprijin pentru familiile care muncesc. Potrivit datelor […] Articolul Bilanțul investițiilor în educație: Bugetul pentru orele cu program prelungit în Capitală, în creștere constantă din 2022 apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Victoria Furtună: Neutralitatea și stabilitatea, pilonii securității Republicii Moldova # Democracy.md
În contextul Zilei Internaționale pentru Conștientizarea Dezarmării și Neproliferării, 5 martie, Victoria Furtuna a subliniat importanța neutralității și securității pentru Republica Moldova. „Pentru țara noastră, această temă nu este abstractă. Este o chestiune de securitate regională și stabilitate pe termen lung. O țară stabilă are nevoie de instituții puternice, dialog responsabil și mecanisme internaționale care […] Articolul Victoria Furtună: Neutralitatea și stabilitatea, pilonii securității Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Plahotniuc ar avea informații despre „kuliok”, dar ar fi fost sfătuit de Rusia să nu vorbească # Democracy.md
Liderul Renato Usatîi susține că Vladimir Plahotniuc ar deține informații importante despre celebrul caz al „kuliokului”, însă nu le-ar face publice deoarece ar fi primit indicații din partea Rusiei să păstreze tăcerea. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni, relatează jurnal.md. Potrivit lui Usatîi, fostul lider al Partidului Democrat ar putea oferi mai multe […] Articolul Plahotniuc ar avea informații despre „kuliok”, dar ar fi fost sfătuit de Rusia să nu vorbească apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Rusia este pregătită, dacă va fi nevoie, să-și ofere serviciile de mediere în eventualele negocieri de pace dintre Iran și Statele Unite. Declarația a fost făcută joi de reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, potrivit agenției Xinhua. „Desigur, dacă este necesar, Rusia este pregătită să-și ofere serviciile de […] Articolul Rusia se oferă să medieze negocieri între Iran și SUA apare prima dată în DemocracyMD.
4 martie 2026
19:00
Victoria Furtună invocă Regulamentul UE 2022/2065 în litigiul cu platforma TikTok privind utilizarea ilegală a imaginii sale # Democracy.md
Liderul partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un semnal de alarmă privind proliferarea rețelelor de „boturi” și a conținutului manipulator pe platformele de socializare, în special pe TikTok. Aceasta acuză rețeaua de socializare că refuză să elimine conținutul ilegal, în ciuda raportărilor repetate privind utilizarea neautorizată a imaginii sale și a campaniilor coordonate de […] Articolul Victoria Furtună invocă Regulamentul UE 2022/2065 în litigiul cu platforma TikTok privind utilizarea ilegală a imaginii sale apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Consiliul Audiovizualului extinde perioada de înscriere la concursul „Teleradio-Moldova” # Democracy.md
Consiliul Audiovizualului a decis să prelungească concursul pentru ocuparea a două funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al companiei publice „Teleradio-Moldova”. Motivul: până în prezent, doar doi candidați și-au depus dosarele, insuficient pentru desfășurarea selecției. La concursul inițiat pe 11 februarie s-au înscris Dorin Scobioală și Tatiana Fișer. Noul termen limită pentru depunerea […] Articolul Consiliul Audiovizualului extinde perioada de înscriere la concursul „Teleradio-Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
India se confruntă cu o criză acută de GPL din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Democracy.md
Gospodăriile din India se află în pragul unei crize de combustibil, pe fondul prelungirii conflictului din Iran, relatează Bloomberg. Cel mai populat stat al lumii, cu 1,46 miliarde de locuitori, este al doilea cel mai mare consumator de gaz petrolier lichefiat (GPL), utilizat pe scară largă pentru gătit. Criza energetică a fost agravată de blocarea […] Articolul India se confruntă cu o criză acută de GPL din cauza conflictului din Orientul Mijlociu apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
„Ori ești obedient, ori te confrunți cu percheziții”: Ceban despre presiunile asupra primarilor # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că sute de primari din Republica Moldova ar fi supuși presiunilor din partea autorităților centrale, prin intermediul unor dosare, controale și solicitări din partea instituțiilor de stat. Potrivit acestuia, aproximativ 400 de primari ar fi „constrânși în acțiuni și în libera exprimare” prin mecanisme menite, în opinia […] Articolul „Ori ești obedient, ori te confrunți cu percheziții”: Ceban despre presiunile asupra primarilor apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
Elena Croitor și Oxana Parfeni, evaluate pozitiv pentru funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție # Democracy.md
Candidatele pentru funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Elena Croitor și Oxana Parfeni, au trecut cu succes evaluarea efectuată de Comisia de evaluare. Rapoartele urmează să fie transmise Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru examinare. Audierile publice au permis analizarea integrității și competenței candidatei, iar concluziile Comisiei arată că nu există suspiciuni […] Articolul Elena Croitor și Oxana Parfeni, evaluate pozitiv pentru funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
În Parlament a fost lansată procedura de retragere a Republicii Moldova din cadrul Comunitatea Statelor Independente. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind denunțarea Statutului organizației, a Acordului de constituire și a protocolului adițional la acesta. Președinta Comisiei, Doina Gherman, a declarat că, potrivit articolului 5 din Acord, statele membre „recunosc și […] Articolul Parlamentul a inițiat procedura de retragere a Republicii Moldova din CSI apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Panica la benzinării: Primarul Chișinăului solicită informații oficiale privind stocurile și prețurile # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat autorităților centrale să ofere precizări detaliate în legătură cu starea de alertă energetică instituită recent și impactul asupra prețurilor la carburanți, în contextul cozii de la benzinăriile din țară și apropierea lucrărilor agricole de primăvară. „Oamenii trebuie să cunoască situația pentru a evita panica și rândurile […] Articolul Panica la benzinării: Primarul Chișinăului solicită informații oficiale privind stocurile și prețurile apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Guvernul Republicii Moldova va continua să suporte 70% din prima de asigurare agricolă, fermierii contribuind cu doar 30%. Decizia a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri și are ca scop protejarea culturilor împotriva riscurilor climatice, precum seceta, înghețul, grindina sau inundațiile. „Menținerea acestei cote consolidează gestionarea riscurilor, crește încrederea fermierilor în asigurări și stabilizează […] Articolul Guvernul va acoperi 70% din costul asigurărilor agricole pentru fermieri apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la Legea privind activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești, vizând creșterea atractivității pentru investiții, extinderea capacităților logistice și dezvoltarea infrastructurii. Portul va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică, consolidând rolul său în comerțul regional și în economia națională. Noile prevederi stabilesc reguli mai clare pentru investitori și companiile rezidente, […] Articolul Portul Giurgiulești devine strategic și mai atractiv pentru investitori apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Maternitate surogat și adopție ilegală: PCCOCS investighează două cazuri rare în Moldova # Democracy.md
În Republica Moldova, anul 2025 a fost marcat de deschiderea a două cauze penale ce vizează maternitatea surogat și tentativa de adopție ilegală a unui copil, potrivit unui răspuns oficial al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), transmis redacției Omniapres. Una dintre cauze, privind tentativa de adopție ilegală, este investigată sub articolul […] Articolul Maternitate surogat și adopție ilegală: PCCOCS investighează două cazuri rare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
09:50
Fiul fostului lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a fost ales în funcția de lider suprem al Iranului, potrivit relatărilor din presa internațională, scrie NDTV. Decizia ar fi fost luată de Adunarea Experților, organismul constituțional responsabil cu desemnarea conducătorului suprem. În perioada de interimat, atribuțiile funcției au fost exercitate de un consiliu format din ayatollahul Alireza […] Articolul Mojtaba Khamenei, desemnat noul lider suprem al Iranului apare prima dată în DemocracyMD.
3 martie 2026
17:50
Patru persoane reținute de CNA în momentul primirii unei mite de 40.000 de euro la Chișinău # Democracy.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant patru persoane în sectorul Rîșcani, în timp ce primeau o mită în valoare de 40.000 de euro, transmite CNA. Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pretins anterior suma, susținând că ar avea influență asupra unor persoane publice pentru a determina adoptarea […] Articolul Patru persoane reținute de CNA în momentul primirii unei mite de 40.000 de euro la Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Cinci membri ai unei familii somaleze au decedat marți dimineață într-un incendiu provocat într-un bloc de apartamente din Vantaa, la aproximativ 15 kilometri nord de Helsinki, Finlanda, potrivit poliției și informațiilor publicate de Le Figaro. Victimele sunt doi adulți cu vârste între 30 și 40 de ani și trei copii cu vârste între trei și […] Articolul Cinci membri ai unei familii au murit într-un incendiu provocat în Finlanda apare prima dată în DemocracyMD.
