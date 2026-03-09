VIDEO | Irina Vlah: Puterea împinge Biserica spre dezbinare și nici măcar nu se gândește la haosul pe care acest lucru îl poate provoca în țară

11:10

Oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului trebuie să se bucure de aceleași drepturi și să nu fie divizați de către politicieni în funcție de preferințele lor politice. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei parlamentare speciale de monitorizare a politicii de reintegrare a Republicii Moldova.